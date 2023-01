Tout le monde s’est souhaité la santé sous le gui pour 2023, malheureusement le présage ne sera pas effectif pour tout le monde, à commencer par Marvin Bagley III. Adrian Wojnarowski vient en effet d’annoncer que le joueur de Detroit s’était blessé à la main droite et devrait être absent un certain temps. Quand ça ne veut pas… ça ne veut pas.

L’année commençait pour le mieux du côté de chez Marvin Bagley III. 29 minutes jouées face aux Wolves, pour 18 points, 10 rebonds et une jolie victoire. Il n’aura pourtant fallu que trois jours pour que l’ailier-fort soit déjà écarté des terrains. Une blessure à la main droite et un retour au vestiaire après seulement huit minutes de jeu face aux Blazers cette nuit, et le verdict donc ce soir : la blessure est plus grave qu’initialement escompté. Adrian Wojnarowski parle d’un “extended time“, ce qui pourrait bien vouloir dire que Marvin sera une nouvelle fois absent pour un certain temps.

Detroit Pistons forward Marvin Bagley III has sustained a right-hand injury is expected to miss extended time, sources tell ESPN. Bagley III is undergoing further evaluation to determine next steps. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 3, 2023

Comme l’indique également le boss final des insiders NBA, d’autres nouvelles sur la blessure sont à attendre prochainement, Bagley étant en train de passer des examens pour déterminer les suites à donner à ce vilain bobo. Mine de rien, sale début de saison pour le bonhomme. Après son absence de quatre semaines en début de saison, et après avoir posé sa signature cet été sur un contrat de 37 millions de dollars sur 3 ans, le scénario rêvé est en train de prendre du plomb dans l’aile. Il compte déjà un gros temps d’absence dans la besace et un autre est potentiellement à venir.

Occupant une place importante dans le projet des Pistons après une fin de régulière 2021-22 où il s’était enfin trouvé une place qui lui convenait dans le Michigan, ce nouveau pépin jette un nouveau voile d’ombre sur la suite de son aventure. Pour rappel, Marvin Bagley III propose actuellement 10,6 rebonds, 5,9 passes et 0,7 contre cette saison, pour 25 matchs joués dont 13 dans le cinq majeur.

Source : @wojespn, ESPN