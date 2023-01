C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Bol Bol fait son entrée dans le protocole COVID de la NBA. Il devrait manquer le match du Magic demain face au Thunder. (source : Orlando Sentinel)

Zion Williamson sera également absent demain face aux Rockets, la faute à une douleur au tendon. (source : The Athletic)

Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday seront de la partie ce soir face aux Wizards, puisque le journaliste Hoopshype Alberto De Roa a indiqué que les deux joueurs des Bucks ont été listés comme disponibles par leur franchise. George Hill est lui listé comme indisponible.

Otto Porter n’a pas connu d’amélioration concernant sa blessure au pied, selon Nick Nurse. (source : Hoopshype)

Sur nos autres réseaux

L’Apéro spécial All Star de la conférence Est, servi par Bastien et Alex !