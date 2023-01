Quand les Clippers pourront-ils enfin trouver leur rythme tous ensemble ? Si les corps de Paul George et Kawhi Leonard continuent de nous faire le coup de la panne, pas de créneau avant 2038. Rechute de PG13 au niveau des ischio-jambiers la nuit dernière, et absence probable pour les matchs à venir, encore, et encore…

Être un fan des Clippers, c’est un fardeau à porter tous les jours. Heureusement, peu sont ceux qui portent ledit fardeau. Roh ça va, on déconne… Plus sérieusement, l’ambiance commence à devenir lourde à Los Angeles. C’est déjà la quatrième saison des Clippers depuis l’arrivée de Paul George et Kawhi Leonard, et pourtant les deux stars n’ont joué que 94 matchs ensemble. Et alors que the Klaw commence à peine à récupérer un temps de jeu normal, c’est PG13 qui repasse par la case infirmerie à cause d’un nouveau bobo aux ischios (il avait déjà raté 7 matchs fin novembre/début décembre).

Paul George tweaked his right hamstring on Monday. With Kawhi Leonard out due to a non-COVID illness, the Clippers head into an upcoming two-game trip that starts in Denver on Thursday with uncertainty surrounding their two stars https://t.co/dw4QTlxpaI — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) January 3, 2023

Qui plus est, les Clipps viennent d’enchaîner trois défaites, à Boston, dans l’Indiana puis à la maison cette nuit face au Heat. Kawhi était absent, cette fois apparemment pour cause de maladie. Pour sa part, PG a certes planté 25 pions doublés de 7 assists, mais les douleurs de l’ailier l’ont maintenu à cinq petites minutes dans le dernier quart-temps et L.A. a fini par s’incliner 100 à 110.

Quid de la suite ? Deux matchs en déplacement pour les Angelinos, à Denver puis Minneapolis, et des questions sans réponses sur le statut de Paul George, comme sur celui de son compère Kawhi. Si l’on se fie au principal intéressé :

“Je vais aviser au jour le jour, voir comment je me sens demain. Je veux mettre les meilleures chances de mon côté pour jouer, mais on verra demain avec le traitement.” – Paul George pour ESPN

Quelqu’un a un marabout de côté pour que la poisse s’arrête à Los Angeles ? Nan parce que là ça fait beaucoup quand même. Et il va falloir expliquer aux Californiens qu’ils ne peuvent pas se mettre en route le 15 avril, hein.

Sources : ESPN, StatMuse