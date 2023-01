En scorant le modeste total de 71 points face aux Bulls cette nuit, Donovan Mitchell a tout simplement battu le record de pions inscrits en un match par un joueur des Cleveland Cavaliers. L’ancien détenteur dudit record, Kyrie Irving, a réagi à cette performance, en dévoilant la surprenante préparation de Spida.

Voilà une nouvelle qui aurait de quoi retourner le cerveau de plus d’un entraîneur de centre de formation, tous sports confondus. Comment voulez-vous dire à vos jeunes joueurs d’arrêter de passer des heures à saigner Fortnite, lorsque Donovan Mitchell a passé l’après-midi précédent son record en carrière (71 points) sur… Call of Duty ?

C’est en tout cas ce qu’a révélé en conférence de presse Kyrie Irving. Le joueur des Nets, qui sortait lui même d’une victoire face aux Spurs, a été invité à réagir sur la performance de l’ancien arrière du Jazz qui, en dépassant la barre des 70 pions face à Chicago, devenait le meilleur scoreur en un match de l’histoire de la franchise de l’Ohio, loin devant l’ancienne marque de 57 points co-détenue par Kyrie donc, ainsi que – divine surprise – par LeBron James.

“C’est bien, les records sont fait pour être battus. Ce qui est marrant, c’est que je jouais à Call of Duty avec lui avant le match. Il était vraiment chaud.” – Kyrie Irving, sur la performance de Donovan Mitchell cette nuit.

Parce qu’en plus d’être une bonne préparation pour une perf all-time, Call of Duty serait en plus un bon moyen de savoir qui est chaud avant le match du soir ? Difficile à confirmer ou à infirmer, mais en ce qui concerne Donovan Mitchell, on peut imaginer qu’il y a là de quoi lui faire faire la paix avec les jeux vidéos, lui qui, à l’époque où il évoluait à Salt Lake City, ne semblait pas trop avoir la cote en la matière. Puis bon, rien de mieux qu’une bonne partie en mode campouze sur Black Ops II pour se mettre dans le jus hein.

Avant de se quitter, on vous laisse cette petite vidéo pour vous montrer qu’apparemment, la Play Station semble avoir également plutôt bien réussi à notre ami Kyrie Irving.

On vous laisse tirer les conclusions que vous voulez de cette information. Mais bon, on s’accordera tout de même à dire que n’est pas Donovan Mitchell qui veut, et qu’une bonne sieste avant un match est tout autant recommandée.

