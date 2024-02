De retour à Cleveland la nuit dernière sous le maillot des Mavericks, Kyrie Irving a eu droit à une ovation bien sympathique de la part des fans des Cavaliers. Ces derniers n’ont pas oublié sa grosse contribution au titre remporté en 2016, titre qui doit – selon Donovan Mitchell – permettre à Uncle Drew d’être immortalisé à Cleveland.

Kyrie Irving mérite-t-il d’avoir son maillot retiré chez les Cleveland Cavaliers ? C’est une question qu’on se posait déjà il y a quelques mois, et qui est revenue sur la table en même temps que le retour d’Irving dans l’Ohio hier.

Cette question, elle a spécifiquement été posée à la star des Cavs Donovan Mitchell, après le match entre Cleveland et Dallas. La réponse de Spida est sans appel.

“Il doit avoir son maillot retiré (à Cleveland), c’est certain. Ce qu’il a fait au plus haut niveau, année après année, de démarrer dans une équipe qui ne gagnait pas pour arriver jusqu’à la victoire, et avoir cet impact, c’est vraiment remarquable. Ce qu’il a fait en Playoffs durant sa carrière, ici à Cleveland, où il a apporté l’unique titre de champion dans l’histoire de la franchise, c’est quelque chose qui ne doit pas être sous-estimé. Pour moi, il doit avoir son maillot retiré, avec Kevin Love et LeBron James.”

Avoir son propre maillot retiré à Cleveland, cela “signifierait beaucoup” pour Kyrie Irving, qui n’oublie jamais de jeter un œil à la bannière de champion 2016 dès qu’il revient à l’intérieur de la salle des Cavaliers.

Cette bannière de champion, c’est évidemment le sommet de la carrière de Kyrie, et le plus beau moment dans l’histoire des Cleveland Cavaliers. Aux côtés de LeBron et K-Love, Uncle Drew a enchaîné les exploits pour terrasser les Warriors version 73 victoires, les Cavs devenant par la même occasion la première équipe à remonter un déficit de 3-1 en Finales NBA. Son match à 41 points dans le Game 5 de la série, ainsi que son shoot mythique sur Stephen Curry dans le Game 7, resteront à jamais gravés dans la mémoire des fans de Cleveland.

Kyrie Irving a passé six saisons dans l’Ohio, les six premières de sa carrière. Il est arrivé en 2011 via le premier choix de la Draft NBA, un an seulement après le départ de LeBron James vers Miami. Brillant rapidement par ses qualités individuelles jusqu’à devenir All-Star, Uncle Drew a été l’une des raisons du retour du King en 2014. La suite, on la connaît.

Certes, l’histoire s’est mal terminée entre Kyrie et les Cavs, le joueur demandant contre toute attente un transfert à la franchise pour sortir de l’ombre imposante de LeBron. Mais au final, quoi qu’on puisse penser d’Irving, cette fameuse bannière de champion ne serait pas au plafond de la salle de Cleveland sans lui. Et ça, ça vaut bien un maillot retiré.

Rappel du palmarès de Kyrie Irving avec les Cavaliers :

Numéro 1 de la Draft 2011

Rookie de l’année 2012

Champion NBA avec les Cavs en 2016

4 fois All-Star

1 fois MVP du All-Star Game (2014)

1x All-NBA (3ème équipe en 2015)

Vainqueur du concours à 3-points (2013)

8ème meilleur scoreur de l’histoire de la franchise (aujourd’hui)

6ème meilleur passeur de l’histoire de la franchise (aujourd’hui)

