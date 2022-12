De passage à Cleveland ce lundi pour y battre les Cavs, Kyrie Irving était de retour sur la terre de ses débuts. Et la question est venue au comptoir PMU du coin, comme une interrogation avancée et qui sera forcément posée à la fin de sa carrière : le maillot et numéro 2 de Kyrie seront-ils retirés chez les Cavs ?

C’est toute la question autour de Kyrie, et de son héritage.

Techniquement, l’homme au handle extraordinaire laissera des émotions à toute une génération. Un bagage tellement large qu’on regardera ses highlights un sourire en coin, se souvenant de la douceur de Kyrie balle en main. Comme si le basketball était fait pour Irving, et inversement.

Et en même temps, il y a l’homme, ses déclarations, ses impulsions, ses controverses, ses prises de position. Il y a ses départs, ses absences, ses divorces assez hideux et ses détracteurs, situés entre Boston, Brooklyn, Cleveland et les 4 coins de la terre (plate).

Mais la question se pose tout de même, à 30 ans et avec encore de belles saisons devant lui.

Les Cavs vont-ils retirer le numéro 2 de Kyrie ?

Devant nous, le dossier semble clair. Et la tendance, remplie d’émotions et de souvenirs, nous force à dire oui.

Déployons les éléments un par un pour voir la couleur du carton :

Numéro 1 de la Draft 2011

Rookie de l’année 2012

Champion NBA avec les Cavs en 2016

4 fois All-Star

1 fois MVP du All-Star Game (2014)

1x All-NBA (3ème équipe en 2015)

8ème meilleur scoreur de l’histoire de la franchise (aujourd’hui)

6ème meilleur passeur de l’histoire de la franchise (aujourd’hui)

Chaque franchise a ses codes, et il n’y a pas besoin d’avoir été multiple All-Star pour avoir son maillot retiré au plafond. Bruce Bowen à San Antonio, Udonis Haslem à Miami, des dossiers particuliers on en trouvera partout.

Mais déjà en seulement 6 saisons chez les Cavs, Kyrie a coché des cases exceptionnelles.

C’est sans compter sur ce qui est “en-dehors” du palmarès typique, c’est-à-dire des éléments additionnels et tout aussi importants.

Comme le fait de rentrer, arguably, le plus grand tir de l’histoire de l’Ohio, en 2016 lors du Game 7 chez les Warriors.

Comme le fait d’avoir, factuellement, la plus grande perf au scoring de l’histoire des Cavs à égalité avec LeBron James, pour 57 points.

Comme le fait d’être le gamin qui a relancé la machine au début des années 2010, avec son concours à trois points remporté en 2013, poussant notamment LeBron à considérer un retour à Cleveland.

Tout ça, c’est Kyrie.

Maintenant, on sait aussi que le divorce entre le joueur et la franchise a été très moche. Que la demande de transfert, le départ en lui-même et ce qui a suivi, n’ont pas du tout réjoui les fans. Qu’il y en a qui nous diront que 6 saisons ce n’est pas assez long, et ce sera difficile de ne pas les suivre en ce sens. Que Kevin Love, lui, est resté dans le navire aux côtés de LeBron et après toutes ces années, et que lui aussi mérite d’avoir son jersey au plafond.

Mais alors si LeBron et Kevin Love sont accrochés au toit, comment ne pas retirer le maillot de Kyrie ?

Dans quelques années, on se retrouvera devant la fin de carrière de Kyrie Irving et on se posera la question : est-ce que les Cavs vont honorer Kyrie Irving ? Et si oui, est-ce que cela se fera sans hésitation ? Le dossier semble clair, l’histoire nous dira la suite.