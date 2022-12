C’est une mignonnerie toute mignonne. Le genre d’aveu qu’un joueur NBA, par la puissance de son ego, laisse rarement filer hors de sa bouche. Mais voilà, dans sa première saison NBA, Paolo Banchero n’a pas eu de mal à confier toute l’admiration qu’il porte à Kevin Durant. Encore plus quand ce dernier lui en collait 45 sur la tronche.

« Tu as commencé par 27 points lors de la nuit d’ouverture et tu as ensuite trouvé une sorte de continuité. Est-ce que tu as eu un moment Welcome to the NBA lors duquel, peu importe ce qu’il se passait, tu sentais que ton adversaire était différent ? ».

Une question remarquablement posée par Tommy Alter, coanimateur du podcast de J.J. Reddick, The Old Man & The Three.

Devant les performances de Paolo Banchero, il est naturel de se demander si l’ancien de Duke a déjà eu des moments de faiblesse depuis son arrivée dans l’élite. À 20 ans, le 1er choix de la Draft 2022 a disputé 27 matchs NBA et n’en a terminé que sept sour la barre des 20 points. Il tire déjà à 45% de réussite et affiche une maturité qui, aux yeux d’observateurs unanimes, le rend différent et meilleur que Jalen Green.

Pourtant, la question de Tommy Alter n’est pas restée sans réponse. Le 28 novembre dernier, le Magic se déplaçait au Barclays Center pour y affronter les Nets… de Kevin Durant.

La suite, c’est Paolo Banchero qui la raconte.

« Contre KD, c’était mon moment de bienvenue en NBA. J’ai littéralement pensé “il n’y a rien que je puisse faire”. KD avait claqué 45 points sur moi, avec genre… cinq lancers-francs. Les gars ont marqué des points sur la ligne, ils ont parlé avec les arbitres. KD n’a rien dit. Il n’a fait que son travail. Il ne me voyait même pas.

Boum, 45 prunes de la grande tige sur un Banchero vulnérable, et ce sentiment d’impuissance encore ancré dans la mémoire du nouveau Floridien.

Chaque rookie a son moment d’introduction en NBA, pour Paolo il racontera à ses gosses que c’était signé Kevin Durant.