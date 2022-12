La nuit est désormais bouclée et on jette un dernier coup d’œil derrière pour nous refaire le best du best des matchs de ce lundi. Allez, on attaque le Top 10.

Showtime à Detroit : Jaden pour Jalen, Ivey pour Duren, relation exter/inter claire comme de l’eau de roche.

Bel up-and-under de DeMar DeRozan, 8/10 en note artistique, 9/10 pour la technique.

Walker Kessler n’a pas l’habitude de briller dans un Top 10 matinal… et ce n’est pas aujourd’hui qu’il va commencer : gros scotch de Jakob Poeltl, le Jazzman n’y retournera pas de sitôt.

C.J. McCollum envoie Bennedict Mathurin lécher le parquet, pas très COVID tout ça.

Kenyon Martin Jr. qui claque un joli dunk, une journée de plus au boulot.

Action qui mériterait sans doute une revalorisation dans ce Top 10, Jaxson Hayes est monté É-CLA-TER le lay-up de Tyrese Haliburton contre la planche.

Belle action collective des Rockets, avec un Sengun dans le rôle du magicien : magnifique passe à l’aveugle pour… un dunk de Kenyon Martin Jr.

Géniale passe de Paul George en transition pour un Norman Powell explosif.

On se colle les mains sur le visage et on voit qui a le dernier mot : Sengun en l’occurrence, sur le pauvre Patrick Williams.

Showtime à Chicago avec un Coby White qui porte très bien la phonétique de son prénom, et Zach LaVine à la finition.