On attendait un match un peu compliqué hier soir pour les Pelicans. La plupart des starters habituels étaient aux abonnés absents, certains blessés et d’autres toujours covidés, alors que les Pacers arrivaient pour leur part au complet à New Orleans. Finalement, il semblerait que ces oiseaux du Bayou s’en soient mieux sortis que prévu.

Pas de Zion ? Pas de problème. Pas de Brandon Ingram ? Pas de problème. Pas d’Herb Jones ni de Dyson Daniels en plus de ça ? Pas. De. Problème. Le côté Next Man Up de ces Pelicans est véritablement terrifiant. Et cette nuit, ce sont les Pacers qui en ont fait les frais, malgré le passage d’une bonne partie des cadres par la case infirmerie à NOLA. 113 à 93, bim 20 pions dans ta face.

À ce qui parait Naji Marshall ça ressemble à Magic Johnson, enfin à quelques lettres près… On blague mais il faut dire que l’ailier a été l’un des héros du match. Meilleur scoreur de la rencontre avec 22 points, l’ailier de 23 ans claque ici son career-high, accompagnant celui-ci de 6 rebonds et 4 assists dont cette magnifique balle courbe qui rendrait jaloux tous les pitchers de MLB (sans parler de la pose tah Captain America juste derrière). Un match référence qui suit un joli 17/8 à Oklahoma City vendredi dernier, et qui permettra peut-être à Naji de gratter quelques minutes supplémentaires à terme dans la rotation, y compris au retour de Brandon Ingram et Zion Williamson.

Mais le shérif (Marshall, shérif, c’est rigolo qu’est-ce qu’on se marre) n’a pas été laissé seul du tout. Car le bucheron lituanien a fait un sacré taf dans la raquette, notamment pour donner des secondes chances à ses coéquipiers : 20 points, 5 passes décisives et surtout 12 rebonds dont 6 offensifs pour Jonas Valanciunas. Jaxson Hayes n’était pas en reste non plus : 15 pions et 9 boards chopés pour le jeune intérieur explosif de New Orleans, et rapidement les Pels décident de poser un acte de propriété sur les deux raquettes : 54 rebonds pour les piafs contre 36 pour les porteurs de bobs, les comptes sont pas bons Myles.

De l’autre côté, Tyrese Haliburton avait dû abuser du cidre au repas de Noël et était encore un peu bourrée de la veille : 12 points à 4/12 au tir dont 1/5 de loin pour le meneur des Pacers, et “seulement” 6 assists. Et si il n’y avait eu que lui… L’ami Tyrese avait sûrement payé des tournées à tous ses potes, et les fermiers joueurs de l’Indiana nous ont offert une magnifique fête à la saucisse : 35/83 au shoot, dont 9/35 derrière l’arc, tous aux abris il pleut des parpaings.

Willie Green a de quoi être fier de son groupe, car le jeune head coach a réussi à leur insufler une dynamique fantastique pour l’avenir. Avec le retour prochain des cadres chez les Pelicans, c’est toute la NBA qui peut se faire du souci.