Allô Houston New Orleans, we have un problème. Les Pelicans étaient magnifiquement lancés il y a à peine plus d’une semaine, les voilà désormais face à une série de défaites, à laquelle il va falloir rajouter sur la liste un petit protocole COVID pour Zion Williamson…

Zion Williamson était fantastique et New Orleans venait d’atteindre la première place de l’Ouest… quand les emmerdes ont commencé à arriver. D’abord, deux défaites à Salt Lake City face au Jazz, rapidement transformées en quatre. Mais un malheur n’arrivant jamais seul, voilà qu’une autre mauvaise nouvelle s’abat sur les Pelicans : Zion Williamson va devoir quitter les parquets pour au moins une semaine, une peine faisant suite à son placement dans le désormais fameux Health and Safety Protocol.

The Pelicans say Zion Williamson has been placed in health and safety protocols and will not play Thursday against San Antonio. More NBA from me: https://t.co/LGN9cV7Dif — Marc Stein (@TheSteinLine) December 21, 2022

Ah, le fameux protocole COVID, ça faisait si longtemps qu’on en était presque nostalgiques (non). Le dernier en date ? Le Joker lui-même, Nikola Jokic, qui n’avait sans doute pas sorti la carte à temps. Mais il fallait remonter à un mois pour trouver cette dernière occurrence en date, faisant suite à celle de (qui d’autre ?) Bradley Beal en octobre. Au programme pour les Pels dans la semaine à venir ? Spurs, Thunder, Pacers, et Timberwolves pour terminer, pas de quoi paniquer normalement, les Louisianais devraient pouvoir s’en sortir et arracher au moins quelques matchs avant de récupérer leur bourrin en chef. En tout cas, il va falloir car on l’a dit les hommes de Willie Green viennent d’enchaîner quatre défaites consécutives et sont désormais troisièmes quasi ex-aequo avec les Suns à l’Ouest, de par leur bilan de 18 victoires pour 12 défaites.

Zion commençait par ailleurs à entrer de plus en plus sérieusement dans la course au MVP, avec des moyennes de 25,2 points, 7,2 rebonds et 4,7 assists par match, le tout en shootant à plus de 60%, avec des highlights dans tous les sens et des résultats plus que satisfaisants pour sa franchise. Il s’absente donc après un mois fantastique en 29/8/6, le tout à 62% au tir.

Si les Pels venaient à perdre leurs quatre matchs prévus sans Zion, NOLA pourrait même glisser hors du top 6 en cas de scénario catastrophe. Mais ces Pelicans ont de la ressource, et devraient trouver le moyen de se sortir de cette mauvaise passe. Pour cela, il ne faudra pas non plus compter sur Brandon Ingram, qui manquera au moins les deux prochains matchs si l’on en croit les mots de son coach, à cause d’un problème d’orteil.