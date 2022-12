Malgré trois faux pas face au terrible Orlando Magic et aux effrayants Pacers, les Celtics affichent toujours un bilan très solide en ce début de saison. Boston concourt pour la première place de la Conférence Est et pourrait selon quelques têtes pensantes envoyer… trois de ses joueurs au All-Star Game si les hommes en vert venaient à occuper le trône au moment du match des étoiles. Parmi eux, on trouve évidemment les Jay Brothers, Brown et Tatum, mais également… le meneur de Bean Town, Marcus Smart. Peut-il faire sa première apparition au ASG ?

Trois All-Stars à Boston ? Un évènement qui n’est pas arrivé depuis 2011, sous l’ère de la dream team Rondo – Allen – Pierce – Garnett. Mais voilà : les C’s ont aujourd’hui le deuxième meilleur bilan de la Ligue, forts de leurs 22 victoires pour 10 défaites, et il est coutume pour les leaders de bénéficier d’un avantage quand à la sélection au match des étoiles. Sur les ailes, on peut déjà compter sur la présence de Jaylen Brown et Jayson Tatum, impeccables leaders de leur franchise, et même parmi les favoris au titre de MVP pour le second nommé. Mais les votants pourraient-ils envoyer Marcus Smart accompagner ses collègues ? C’est en tout cas une vraie possibilité selon cet exécutif.

“If the Celtics have the best record in the league in January, they’re going to get three All-Stars, and Marcus Smart is going to be one of them.” – Eastern Conference Executive (Via @SeanDeveney ) pic.twitter.com/kjI37mqFpU — NBACentral (@TheNBACentral) December 21, 2022

“Si les Celtics ont le meilleur bilan de la Ligue en janvier, ils auront trois All-Stars, et Marcus Smart sera l’un d’entre eux.”

Ça a le mérite d’être clair, et il faut dire que Marcus mérite les honneurs. Certes, le meneur ne tourne qu’à 11,8 points par match cette saison, mais le DPOY en titre continue de peser sur la défense de Boston et distribue parfaitement le jeu dans la meilleure attaque de toute la NBA, comme en attestent ses 7,3 caviars par rencontre. Suffisant pour peser dans les choix des coachs pour le All-Star Game de Salt Lake City le 19 février prochain ? Mouais… la concurrence est bien rude à l’Est cette saison, et on rappelle que seuls 4 à 6 guards seront sélectionnés au sein de la Conférence. Parmi eux, on peut tabler sans trembler sur la présence de Jaylen Brown et Donovan Mitchell, auxquelles on pourra sans doute ajouter James Harden, Jrue Holiday et Kyrie Irving au vu des résultats de leurs équipes respectives. Avec un tel niveau de compétition, on souhaite bon courage à Marcus pour atteindre cette récompense…