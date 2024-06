Opposé à son ancienne équipe de Boston lors des Finales NBA 2024, Kyrie Irving va retrouver le public très bouillant du TD Garden, avec qui il a parfois eu des interactions qui testaient les limites du trashtalking. Deux ans après son dernier affrontement en Playoffs face aux Celtics, Uncle Drew assure qu’il est aujourd’hui mieux armé pour contrôler ses émotions.

On se souvient encore de cette série du premier tour entre Boston et Brooklyn lors des Playoffs 2022, et plus particulièrement du Game 1 au TD Garden. Scorant 39 points dans ce match, Irving s’était autant illustré par ses exploits sur le parquet que par son comportement face aux fans des Celtics.

Sifflé et insulté par certains supporters de Boston, Kyrie n’avait pas hésité à lâcher des doigts d’honneur en retour et à balancer quelques mots doux. Un comportement qu’il ne compte pas réitérer cette fois-ci, sur la grande scène des Finales NBA.

“La dernière fois à Boston, en Playoffs, tout le monde m’a vu faire des doigts d’honneur, j’avais perdu un peu les pédales. Cela ne reflétait pas qui je suis vraiment. Je n’ai pas donné une bonne image envers la nouvelle génération, ou montré le bon exemple quand il s’agit de contrôler ses émotions dans ce type d’environnement, peu importe ce que les gens peuvent vous dire.” – Kyrie Irving en conférence de presse

Kyrie Irving sait que l’accueil que lui réservent les fans de Boston sera une nouvelle fois très hostile. Mais depuis 2022, il pense avoir gagné en maturité et progressé dans sa capacité à contrôler ses émotions, tout ça pour mieux rester concentré sur ce qui compte vraiment : sa performance sur le parquet.

“Je ne peux plus me permettre de m’embrouiller avec les fans de la sorte. Même si ça peut être fun parfois, c’est une perte d’énergie et de temps.” – Kyrie

Conscient de son rôle de leader chez les Mavs, Kyrie Irving est là pour montrer le droit chemin à son groupe : celui qui mène vers le titre NBA. Kyrie a déjà une bague de champion au doigt et bien plus d’expérience que nombreux de ses coéquipiers, c’est donc logiquement vers lui qu’ils vont se tourner quand ça va chauffer.

L’historique très épicé entre Kyrie et les fans de Boston passera alors au second plan.

__________

Source texte : conférence de presse Kyrie Irving

Kyrie qui envoie des majeurs au public ?!?!?! 😭😭😭 pic.twitter.com/9TnYEWeUov

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

MAIS KYRIE 💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/rjLMpgF4JJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2022

Celtics Fan- “Kyrie you suck!”

Kyrie Irving- “Suck my dick, bitch” pic.twitter.com/2qSnYbPRfg

— Hoops Chef (@HoopsChef) April 17, 2022