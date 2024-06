Présent cet après-midi au Draft Combine de Trévise (Italie) avec d’autres prospects européens, Tidjane Salaün a pris le temps de répondre aux questions de journalistes via visioconférence. TrashTalk était présent, et a pu l’interroger sur sa saison. Pour le prospect de Cholet, la confiance est marquée à quelques semaines de la Draft… et c’est une bonne chose.

Après une fin de saison frustrante mais à la fois heureuse individuellement avec Cholet, Tidjane Salaün s’est rendu – comme la NBA l’oblige – à Trévise pour une journée de Combine réservée aux prospects européens. Il s’est ainsi exprimé sur différents sujets, notamment l’adaptation du championnat de France à la NBA. Il a connu cette saison une belle progression sur le plan mental, et se dit prêt à jouer là où l’équipe lui demandera d’être sur le terrain.

🎙️ Tidjane Salaün : « J’ai énormément progressé sur le plan mental cette saison, j’ai pris confiance progressivement. »

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) June 4, 2024

🎙️ Tidjane Salaün : « Je ne suis qu’à 40% de mon potentiel »@TrashTalk_fr

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) June 4, 2024

Une montée en puissance psychologique que nous avons ressenti, nous aussi, depuis la tribune presse de la Meilleraie à Cholet. Concernant son envie de jouer à plusieurs postes, son profil polyvalent et pas uniquement concentré sur deux voire trois qualités lui permettent de prétendre à de nombreuses missions, des deux côtés du terrain. L’appétit vient aussi en mangeant, et le joueur estime avoir encore beaucoup de marge en termes de niveau.

Enfin, un mot sur ses inspirations de jeunesse : Evan Fournier, et Rudy Gobert concernant les français. La petite explication ? Le premier a joué dans le même club que Tidjane, plusieurs années avant lui (à Charenton) et le second est aussi sorti de l’Académie de Cholet pour devenir l’un des meilleurs défenseurs de tous les temps en NBA. Et chez les américains ? Kevin Durant et Brandon Ingram. Beaucoup de moves de ces deux joueurs ont inspiré Tidjane. Y’a pire, comme source, hein.

🎙️ Tidjane Salaün : « Le joueur qui m’a le plus impressionné durant ma jeunesse en NBA est Evan Fournier. J’ai joué dans le même club que lui (Charenton) […] le parcours de Rudy Gobert, qui vient aussi de Cholet, m’inspire aussi beaucoup.»@TrashTalk_fr pic.twitter.com/MUVYiPT56u

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) June 4, 2024

La suite ? Plusieurs workouts, des séances d’interview avec les franchises et enfin, la Draft NBA. Rendez-vous le 26 juin, à compter de 2h du matin !

Source : TrashTalk