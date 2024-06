Kristaps Porzingis devrait jouer le Game 1 des Finales NBA !

Alors que la santé de Kristaps Porzingis représente l’un des plus gros facteurs X des Finales NBA 2024, on vient d’apprendre que le pivot letton devrait bien être en tenue pour le Game 1 de jeudi soir.

L’optimisme des derniers jours est en train de se confirmer.

D’après Shams Charania de The Athletic, Porzingis a participé avec succès à plusieurs scrimmages et sera normalement sur le parquet du TD Garden pour le début de la finale opposant Boston à Dallas. Pour rappel, KP s’était blessé au mollet lors du Game 4 de la série du premier tour face au Heat fin avril.

Boston’s Kristaps Porzingis (calf) has completed multiple scrimmages in recent days and is expected to return to action for Game 1 of the NBA Finals vs. Dallas on Thursday night barring setback, sources tell @TheAthletic @Stadium. Porzingis has been sidelined since April 29. pic.twitter.com/3kdyvJQyqt

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 4, 2024

Les Celtics devraient donc être au complet pour tenter d’accrocher une 18e bannière de champion au sommet du TD Garden. Reste à voir à quel niveau Kristaps Porzingis évoluera, combien de temps il aura besoin pour retrouver son rythme, et combien de minutes lui filera son coach Joe Mazzulla.

En attendant, ça reste évidemment une très bonne nouvelle pour les Celtics, qui récupèrent là leur protecteur de cercle numéro 1 et un pivot qui peut à la fois sanctionner dans la raquette comme derrière la ligne à 3-points. Si Boston a franchi un cap supérieur sur le plan collectif avec 64 victoires en régulière cette année, c’est notamment grâce à l’ajout de KP. Ce dernier risque d’avoir un rôle particulièrement important face au duo d’intérieurs Dereck Lively – Daniel Gafford.

