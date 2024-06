Kristaps Porzingis devrait faire son retour pour les Finales NBA 2024 face aux Dallas Mavericks. La licorne n’a pas joué depuis le Game 4 de la série du premier tour des Playoffs face au Miami Heat au cours duquel il s’était blessé au mollet. Son état de forme sera, à coup sûr, un élément déterminant pour Boston dans la quête du titre.

Kristaps Porzingis est face au plus grand défi de sa carrière. Lors des Finales NBA, il devra batailler pour retrouver son rythme, dominer la peinture, et se venger de son ancienne équipe. L’intérieur ne pourra pas y parvenir si son retour de blessure ne se passe pas convenablement. Heureusement pour Boston, le Letton s’est entraîné normalement ce week-end.

Kristaps Porzingis a réalisé une saison magnifique du côté du Massachusetts. Avec 20,1 points, 7,2 rebonds et 1,9 contre à 52% au tir, 38% de loin et 86% sur la ligne, il a aidé ce collectif à devenir le meilleur de la NBA. Sa taille et sa capacité à écarter les défenses ont permis aux Celtics de devenir une machine offensive difficilement arrêtable. Lorsqu’il se trouve derrière la ligne à 3-points, Jaylen Brown, Jrue Holiday et Jayson Tatum ont plus d’espaces pour driver vers le cercle. Il peut aussi participer à des séquences de five-out au cours desquelles les joueurs de Joe Mazzulla se placent tous à l’extérieur, dans une forme de fer-à-cheval, et sont tous capables de dégainer de loin.

Sans lui, Boston reste compétitif, ils se sont d’ailleurs qualifiés pour les Finales NBA sans lui, mais son profil atypique gêne les défenses adverses. Il est sans aucun doute la troisième option des Verts depuis le début de la saison.

Et en défense, son importance est encore plus forte. Si Jrue Holiday et Derrick White sont deux des meilleurs défenseurs extérieurs de la Ligue et que Jayson Tatum et Jaylen Brown sont deux des superstars les plus à l’aise de ce côté du parquet, la protection de cercle qu’apporte le Letton est irremplaçable. Lorsqu’il est là, les équipes adverses ne peuvent pas s’amuser dans la raquette, ni agresser le panier avec la même réussite. En 2021, Anthony Edwards expliquait que selon lui, KP était le meilleur de la Ligue dans ce domaine (avec au passage un beau tacle sur son futur coéquipier, Rudy Gobert).

Lors du Game 1 de la Finale de Conférence face aux Indiana Pacers, l’absence de Kristaps Porzingis s’est particulièrement vue. Al Horford est passé à côté et les Celtics se sont fait dominer les différents domaines liés à la raquette (rebonds, points dans la peinture). Pascal Siakam, Myles Turner et Obi Toppin avaient tous réalisé des superbes performances.

Et face aux Dallas Mavericks, les hommes de Joe Mazzulla ne pourront pas se le permettre. Daniel Gafford et Dereck Lively II réalisent des campagnes de très belles campagnes de Playoffs. Ils sont tout deux rapides et explosifs et ont causé un mal fou même à Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns et Naz Reid, meilleur secteur intérieur de la NBA cette saison. La verticalité qu’ils apportent est essentielle au jeu des Mavericks et sans la taille du Letton, ils pourraient bien réussir une nouvelle série de Playoffs sans manquer le moindre tir. Si Luka Doncic venait à avoir plus de mal à les mettre sur orbite, ce serait une excellente nouvelle pour Boston.

Si Kristaps Porzingis revient à 100%, il sera un problème pour ses adversaires en attaque comme en défense. L’intérieur permet à son équipe de varier ses schémas en attaque et d’être encore plus agressifs sur les porteurs de balle en défense, ce qui, face à Luka Doncic et Kyrie Irving, est tout de même pratique. Surtout quand vous avez Jrue Holiday et Derrick White pour remplir cette mission.

Mais, dans le cas inverse, si le Letton n’est pas prêt physiquement pour tenir le rythme de Finales NBA, il deviendra un point faible de son équipe. Et personne, en NBA, n’est plus fort que les Mavericks pour exploiter les faiblesses adverses. Si la licorne doit être cachée, et que ses shoots ne rentrent pas en attaque, le titre NBA pourrait bien s’échapper.