Lauri Markkanen ne disputera pas le TQO avec la Finlande

Coup (très) dur pour la Finlande. Le pays nordique va devoir tenter de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024 sans l’aide de sa superstar. Lauri Markkanen, gêné par une blessure à l’épaule droite, ne pourra pas se rendre à Valence pour aider ses coéquipiers.

D’habitude Helsinki n’est pas aussi triste que la chanson éponyme de Dinos ne le laisse penser, d’habitude seulement. Car en ce début de semaine, La Ville Blanche du Nord regarde vers l’Utah et en perd ses couleurs. Lauri Markkanen, le meilleur joueur de basket-ball du pays ne pourra pas aider ses compatriotes à se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Touché à l’épaule droite, l’ailier-fort va manquer le tournoi de qualification olympique. Le joueur de 27 ans a exprimé sa déception pour EuroHoops :

“C’est évident que c’est dur à encaisser. Représenter la Finlande et jouer pour l’équipe nationale, c’est un honneur pour moi. On en a parlé toute la saison, avec mes coéquipiers, de ça : d’à quel point ce serait bien d’aller aux Jeux olympiques.”

Sans lui, la Finlande devra se rendre à Valence du 2 au 4 juillet (la ville espagnole, pas celle de la Drôme réputée pour ses ralentissements sur la A7). Ils affronteront le Bahamas et la Pologne avant, en cas de première place du mini-groupe, de probablement retrouver l’Espagne en finale du TQO.

Sans Lauri Markkanen, dominer l’équipe de Deandre Ayton et Buddy Hield s’annonce déjà compliqué, mais aller ensuite taper l’insatiable Roja semble tenir de l’exploit.

Le joueur du Utah Jazz a toujours montré l’importance qu’il apportait à l’équipe nationale. Avant même ses débuts en NBA, il avait brillé lors de l’EuroBasket 2017 face à la France.

L’année dernière, la Lettonie sans Kristaps Porzingis avait réussi à briller lors de la Coupe du Monde. Un exemple dont pourront s’inspirer les Finlandais. Un joueur ne représente pas une équipe dans un sport collectif et des nouveaux joyaux pourraient bien se monter aux yeux du monde de la balle orange.

