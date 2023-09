Toutes les deux éliminées au stade des quarts de finale de la Coupe du Monde 2023, la Lettonie et la Lituanie se disputaient la cinquième place du tournoi cette après-midi à Manille. Un derby entre pays baltes qui promettait beaucoup en matière de jeu collectif, mais qui a finalement tourné court. +35 pour les Lettons !

S’il vous fallait encore une preuve que le superbe parcours de la Lettonie dans ce Mondial n’est pas le fruit du hasard, la voici.

Éliminés par l’Allemagne – finaliste et bourreau de Team USA – après une défaite de deux petits points en quarts de finale, les Lettons ont bouclé leur Coupe du Monde avec une victoire retentissante sur la Lituanie (98-63). Et comme depuis le début du tournoi, les hommes de Luca Banchi ont fait étalage de leur force collective, de leur jeu parfaitement huilé, de leur adresse extérieure, et de tout ce qui fait de la Lettonie une magnifique équipe de basket.

98 points marqués, 51% au tir dont 50% à 3-points, 16 tirs primés, 34 passes décisives pour seulement 3 pertes de balles (!), dans le jargon on appelle ça une masterclass.

Les principaux acteurs ? On a envie de lister l’ensemble des joueurs de l’équipe tellement la Lettonie symbolise le basket collectif, mais mention spéciale quand même à Arturs Kurucs (20 points, meilleur marqueur du match), Rolands Smits (17 points, 6 rebonds en 23 minutes), et surtout Arturs Zagars : 4 points, 6 rebonds et… 17 passes décisives (pour 0 turnover en 26 minutes, dingue) pour le génial meneur letton, qui vient tout simplement d’établir un nouveau record pour le plus grand nombre de passes décisives dans un match de Coupe du Monde FIBA. Chapeau bas.

Latvia end their incredible World Cup run over the win against Lithuania 🔥

5TH 🇱🇻 LATVIA

6TH 🇱🇹 LITHUANIA#FIBAWC #WinForAll pic.twitter.com/MJe886z0xJ

— BasketNews (@BasketNews_com) September 9, 2023

Avec cette correction infligée aux Lituaniens, la Lettonie termine donc 5e de la Coupe du Monde 2023. Un résultat aussi exceptionnel qu’inespéré pour cette nation qui participait à son tout premier Mondial depuis 1990 (avec l’URSS). Tout ça sans la star NBA Kristaps Porzingis, on le rappelle.

Pour la Lituanie, c’est forcément une fin en queue de poisson. Jonas Valanciunas (15 points, 8 rebonds aujourd’hui) et ses copains possédaient de grandes ambitions après avoir terminé les phases de poules invaincus, en battant Team USA qui plus est. Mais ils sont ensuite tombés lourdement contre la Serbie en quarts de finale, avant de rebondir contre la Slovénie, pour ensuite passer au travers une nouvelle fois face à la Lettonie ce samedi. La sixième place du tournoi reste néanmoins honorable après les échecs des dernières compétitions internationales.