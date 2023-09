Opposée à la Lituanie dans le match pour la 5e place aujourd’hui, la Lettonie a terminé son Mondial en beauté avec une victoire de 35 points. Le principal artisan derrière cette correction ? Le meneur Arturs Zagars, qui a battu un nouveau record de passes décisives dans une Coupe du Monde.

17 assists, 0 turnovers.

Non, ce ne sont pas les stats de Prime Chris Paul mais bien celles d’Arturs Zagars aujourd’hui face à la Lituanie. Le jeune meneur de 23 ans a lâché une véritable masterclass pour permettre aux Lettons de dérouler leur basket cette après-midi, et a établi par la même occasion un nouveau record dans un Mondial.

🇱🇻 Arturs Zagars broke the World Cup single-game assists record 🤯

1⃣7⃣ AST#FIBAWC #WinForAll pic.twitter.com/UDObnQsZAK

Jamais un joueur n’avait accumulé autant de passes déc’ dans un match de Coupe de Monde. Et ce qui est peut-être encore plus fou dans l’histoire, c’est que Zagars n’a eu besoin que de 26 minutes pour atteindre ce total, le tout sans jamais perdre le moindre ballon. Juste exceptionnel.

Cette performance représente un magnifique point d’exclamation pour ce meneur qui fait partie des révélations de la Coupe du Monde 2023, et qui est l’un des grands artisans du très beau parcours de la Lettonie (nous Français, on est bien placés pour en parler…). Il a d’ailleurs tellement marqué les esprits que certaines équipes évoluant dans de grandes compétitions européennes commencent à s’intéresser à lui (Valence et Baskonia par exemple, qui jouent en EuroLeague), surtout qu’il est arrivé en fin de contrat avec le club… lituanien du KK Nevėžis.

Sur l’ensemble du Mondial, Arturs Zagars a tourné à 12,4 points et 7,4 passes de moyenne, à presque 49% au tir dont 42% à 3-points.