Avant les demi-finales demain, place aujourd’hui au chapitre 1 des matchs de classement. Deux matchs aujourd’hui et deux matchs samedi, pour définir les places 5 à 8. Messieurs, lâchez les chevaux.

Le programme

Tous les matchs sont à suivre en direct sur beIN Sports ou le FIBA Pass

10h45 : Italie – Lettonie

Italie – Lettonie 14h30 : Slovénie – Lituanie

On se croirait à l’Euro tiens, au détail près qu’une partie des équipes européennes qui jouent aujourd’hui en sont là car elles se sont faites tabasser en quarts de finale par des nations venues d’ailleurs. L’Italie a ramassé une pilule énorme contre Team USA, la Slovénie a paumé contre le Canada, tandis que les Lettons sont passés très près face à l’Allemagne et que la Lituanie a pris de plein fouet le réveil des Serbes. Résultat des courses ? Deux matchs de classement aujourd’hui, et les deux vainqueurs qui s’affronteront samedi pour les places 5 et 6, tandis que les deux perdants se disputeront les places 7 et 8.

Un pronostic ? Non, car bien souvent ces matchs ne trouvent leur favori que du fait de la motivation des uns et des autres, d’autant plus que ces matchs ne revêtiront d’aucun enjeu puisque ces quatre nations sont d’ores et déjà qualifiées pour le prochain TQO en vue de Paris 2024.

Rappel du bracket

Source : FIBA