Nous sommes au début du mois de septembre, les camps d’entraînement NBA se rapprochent, mais à Philadelphie on n’a toujours pas trouvé de solution au conflit opposant le All-Star James Harden au manager général des Sixers Daryl Morey. Par contre, plus on avance, plus on en apprend sur les origines de cette dispute. Et visiblement, l’arrivée du nouveau coach Ime Udoka à Houston a joué un rôle dans cette saga.

Mais que vient faire Ime Udoka dans cette affaire ? Voilà peut-être la question que vous vous posez en lisant ces lignes. Pas de panique, on vous explique, en nous basant sur le dernier papier de Ramona Shelburne (ESPN) qui revient en profondeur sur les causes du conflit entre James Harden et les Sixers.

Petite piqûre de rappel avant d’aller plus loin : James Harden a demandé son transfert des Sixers à la fin du mois de juin, avant de déclarer publiquement que Daryl Morey est “un menteur” et “qu’il ne jouera plus jamais” pour une franchise gérée par l’actuel boss des Sixers. Le Barbu, qui avait réalisé des sacrifices financiers lors de l’été 2022 pour permettre l’arrivée de vétérans comme P.J. Tucker, espérait une prolongation de contrat à long terme autour des 200 millions de dollars avec les Sixers. Mais celle-ci n’est jamais arrivée.

Si l’âge d’Harden (34 ans) et le fait que son prime soit derrière lui expliquent en partie cela, l’arrivée d’Ime Udoka à Houston fait également partie des facteurs importants du dossier.

For so long, James Harden and Daryl Morey had anchored each other. Now they are adrift. Why did things get so bad and so personal? https://t.co/JLTYarutkK

— Ramona Shelburne (@ramonashelburne) September 6, 2023

Pendant de longs mois, au cours de la saison 2022-23, il se murmurait que James Harden et les Rockets étaient intéressés pour se retrouver après un mariage de quasiment dix ans. Le Barbu est toujours très attaché à la ville de Houston, et les Fusées semblaient prêtes à faire revenir Ramesse avec un gros contrat pour apporter du talent, de l’expérience et de la structure à une équipe en pleine reconstruction. Mais le recrutement d’Ime Udoka a rebattu les cartes si l’on en croit ESPN.

Au moment de son arrivée à la fin du mois d’avril, l’ancien coach des Celtics a fait savoir aux dirigeants de Houston qu’il était beaucoup plus intéressé par des joueurs à vocation défensive, et qu’il n’était pas très chaud à l’idée de coacher James Harden à Houston (Udoka avait déjà côtoyé le Barbu aux Nets, on dit ça on dit rien…). Ce que voulait Udoka, c’est construire l’avenir avec des joueurs partageant sa vision du basket. Résultat, les Rockets ont progressivement abandonné la piste Harden, ce qui a enlevé le principal moyen de pression de Ramesse dans les négociations avec les Sixers.

Ime Udoka reportedly had zero interest in coaching James Harden, per @SteveBHoop

“Ime said, ‘It’s not going to work here.’” pic.twitter.com/Nx9YvTLwhr

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 7, 2023

On ne sait pas si James Harden envisageait vraiment de revenir à Houston, où s’il s’est surtout servi des Rockets pour essayer de décrocher un deal XXL avec les Sixers. Ce qu’on sait par contre, c’est que le retrait des Rockets et le manque d’intérêt d’autres franchises NBA envers Harden ont placé le Barbu en position de faiblesse par rapport à Daryl Morey.

La suite ? Au moment où l’on s’approchait de la Free Agency, Harden n’a pas réussi à contacter Morey pour parler de son prochain contrat, et a eu la désagréable impression que Daryl l’évitait volontairement. “Il s’est senti trahi” a indiqué une source proche d’Harden à ESPN, et c’est comme ça que le conflit a véritablement débuté.

James Harden a alors décidé de prendre sa player option à plus de 35 millions de dollars pour la saison 2023-24, pour ensuite demander un transfert. Selon Ramona Shelburne, les Sixers ne s’attendaient pas du tout à une telle prise de position de la part d’Harden, et lui ont expliqué que la distance qui s’était créée entre eux était liée simplement à la grosse amende pour tampering alors infligée par la NBA à Philadelphie. Visiblement, cette explication n’a pas vraiment convaincu James Harden. Ce dernier reste en effet toujours très ferme dans sa volonté de quitter Philly, tout ça à un an de devenir agent libre…

James Harden et les Sixers sont toujours dans une impasse aujourd’hui, et on a hâte de voir comment ce dossier va évoluer lors des semaines à venir, quand les camps d’entraînement débuteront. Au vu du passif du Barbu et de la tendance de Daryl Morey à tenir tête à ses joueurs, quelque chose nous dit que ça peut être épique.

