Les Sixers auraient James Harden dans leur viseur : la rupture à peine passée, Daryl Morey veut déjà retrouver son grand amour

Ensemble pendant huit ans à Houston, Daryl Morey et James Harden ont réussi à faire des Rockets l’une des équipes les plus compétitives du Wild Wild West. Leur mariage vient de se terminer avec le départ du premier vers Philadelphie, mais le nouveau boss des Sixers garde toujours le Barbu dans son cœur. La preuve.

Alors que l’Amérique se préparait à découvrir les premiers résultats de l’élection présidentielle, Shams Charania de The Athletic a créé un peu de buzz à sa manière sur Twitter mardi soir. Chacun aura son avis sur la pertinence de la news mais sachez que les Sixers voudraient se positionner pour tenter de récupérer la superstar James Harden. Quand on connaît l’amour de Daryl Morey pour le Barbu, ce n’est pas la chose la plus surprenante qu’on ait entendue. Daryl a misé sur Harden en 2012 et a véritablement construit autour de lui, faisant de l’arrière l’un des top players de la NBA et permettant ainsi à Houston de se mêler à la course au titre, avec huit qualifications en Playoffs consécutives et deux Finales de Conférence Ouest. De plus, les Sixers et les Rockets sont tombés dans une impasse dans la bulle de Mickey. Un sweep au premier tour de la postseason pour Philly, un échec cuisant au second pour le micro-ball texan, ça fait réfléchir. On a là deux franchises talentueuses et ambitieuses, mais aussi deux franchises qui viennent de connaître de gros changements à des postes importants, que ce soit dans le management ou sur le banc avec l’arrivée d’un nouveau coach. Alors forcément, ça ouvre la porte à ce genre de rumeurs, qu’elles concernent Harden, Ben Simmons ou encore Joel Embiid.

Maintenant, si vous imaginez déjà James Harden évoluer sous les couleurs de Philadelphie, on vous conseille de redescendre un poil. Parce qu’un transfert du Barbu paraît quand même bien improbable, en tout cas sur le court terme. Shams le dit clairement, les Rockets n’ont pas du tout l’intention de bouger leur superstar. Peu importe qui est au bout du fil, les Sixers de Daryl Morey, une autre franchise NBA ou le Châteauroux Basket, les dirigeants texans ne vont dire qu’une seule chose : NON. On peut compter sur Daryl pour tenter des coups afin d’améliorer son roster, pour créer une équipe en raccord avec sa vision, mais il va devoir expérimenter sans James Harden. Malgré l’échec de la saison passée, les Fusées ont toujours un effectif compétitif et auront comme objectif de revenir à la charge avec désormais Stephen Silas dans le costume de coach. Le Barbu a encore trois ans de contrat (mais avec une player option sur la saison 2022-23) et est en plein dans son prime. Les Rockets veulent continuer à profiter des services du bonhomme et Harden n’a jamais indiqué une quelconque volonté de changer d’air. Peut-être qu’il voudra bouger un jour si Houston s’éloigne de la course au titre car on sait que James ne pense plus qu’à ça, et Morey sera alors dans les parages (il sera à Philly pour au moins cinq ans hein), mais ce n’est pas d’actualité aujourd’hui.

Daryl Morey est ambitieux. Daryl Morey est plutôt du genre créatif. Daryl Morey aime James Harden. La rumeur d’un transfert du Barbu vers Philly coule presque de source, mais elle restera très probablement au stade de la rumeur, en tout cas sur le court terme.

