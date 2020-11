Daryl Morey a signé un contrat de cinq ans chez les Sixers : le verdict est tombé, on part donc sur une longue peine

Le nouveau Président des opérations basket des Sixers Daryl Morey a enfin signé son petit bout de papier et s’est – sans s’en apercevoir peut-être – engagé à rester menotté au board de Philly pendant les cinq prochaines années.

La nouvelle faisait l’effet d’une bombe mercredi dernier : on apprenait que Daryl Morey devenait le nouveau président des opérations basket des Sixers. Cette nouvelle étant digérée, il s’agissait de savoir combien de temps le bon Morey allait avoir pour faire de Philly la nouvelle capitale du small-ball. C’est désormais chose faite, puisque Shams Charania, l’insider de The Athletic, nous confirme sur Twitter que l’ancien GM de Houston part donc pour… 5 ans en Pennsylvanie. Arrivé en provenance du Texas, l’inventeur du fromage à tartiner (…) aura donc du temps pour mettre en place un projet qui ferait retrouver à la ville de l’amour fraternel sa gloire d’antan. Après une décennie passée confortablement dans les bas-fonds du classement pour viser les meilleurs picks de Draft, puis quelques défaites dans les matchs couperets en Playoffs, la cité du Process semble à l’aube d’une ère nouvelle insufflée par son nouveau Président des opérations basket de 48 ans, qui sera présenté cet après-midi. Après treize années passées à Houston, Morey emmène avec lui son expérience de la victoire, sa promotion d’un basket offensif, et sa gestion des gros égos dans le but de faire passer Philadelphie d’une franchise pleine de potentiel mais qui déçoit à une équipe qui va en Finales et/ou qui gagne des titres.

76ers GM Elton Brand has signed a multiyear contract extension, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Daryl Morey’s five-year deal to be new 76ers President of Basketball Ops. is now official and he will be introduced on Monday afternoon. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 1, 2020

Et comme nous vous l’annoncions il y a quelques jours, c’est désormais acté : le nouveau larbin de Daryl Morey pour les prochaines années se nomme bien Elton Brand. Le GM des Sixers a en effet été prolongé pour plusieurs années et conservera son poste, même si ses responsabilités vont sans doute beaucoup baisser à la direction des Sixers. Il a intérêt à vite savoir si Daryl est plutôt un ou deux sucres dans son café, il en aura besoin. Blague à part, avec cette prolongation, les Sixers viennent de porter à 476 le nombre de soldats que Morey aura officiellement sous la main pour mener à bien sa nouvelle bataille longue d’au moins cinq saisons, et on a l’impression qu’on a pas fini d’entendre parler de Philly durant cette intersaison. Avec le recrutement d’à peu près la moitié de la planète pour le head management ou le coaching, les choses sérieuses vont bientôt commencer et le ton va monter en interne pour savoir vers quel profil de joueur s’orienter pour étoffer l’équipe. Qui pour entourer Simmons et Embiid ? Est-ce que les deux vont seulement… rester ? Qui pour venir faire de Philly une équipe qui shoote soixante fois derrière l’arc par match ? Qui prendra vraiment la suite de Doc Rivers après le choke de la saison prochaine ? Tant de questions auxquelles Daryl a désormais tout le temps de réfléchir dans sa nouvelle maison de Pennsylvanie.

Daryl Morey part donc pour un sacré défi : faire des Sixers l’une des toutes meilleures franchises NBA en cinq ans. Ben Simmons lui, part pour cinq ans de sueurs froides à devoir s’entrainer au shoot extérieur et à pouvoir être transféré d’une minute à l’autre.

Source : Twitter – Shams Charania