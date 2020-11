Les highlights de Russell Westbrook à UCLA : parce que le tomar se savoure aussi bien en NCAA qu’en NBA

Alors que la prochaine draft se déroulera dans 16 jours, la tendance demeure la même depuis des années : la plupart des gros prospects n’ont passé qu’une année à la fac. Pourtant, avant eux, certains grands espoirs n’ont pas hésité à faire un peu de rab au niveau universitaire pour peaufiner leur jeu. C’est notamment le cas de Russell Westbrook et, sans surprise, il y a de belles choses à mater.

A l’inverse d’un Zion Williamson ou d’un R.J Barrett pour les plus récents, Russell Westbrook n’était pas une star à son arrivée sur le campus de son université de UCLA. Sa première année est le symbole parfait de ce statut à construire puisqu’il ne joue que neuf minutes par match pour 3 petits points de moyenne. Titulaire pour sa seconde saison, le futur Brodie va enfin pouvoir développer tout son potentiel aux côtés notamment d’un certain … Kevin Love. Hyper athlétique, écrasant le cercle dès que possible, le jeune Russ faisait se lever les foules par son intensité et sa rage de vaincre et personne ne sera donc surpris de retrouver quelques bons coups de marteau dans cette compilation de près de sept minutes de ses meilleurs actions en March Madness. Déjà adepte des passes longues, K-Love a pu trouver en son pote de chambrée un excellent point de chute en transition. Un duo qui fera des ravages jusqu’à tomber sur Memphis et un autre meneur survitaminé : Derrick Rose. Si la victoire ne fut pas au bout de cette épopée universitaire, elle permettra quand même au joueur d’être sélectionné dans le Top 5 de la Draft 2008 en séduisant la toute jeune franchise d’Oklahoma City. Le reste appartient déjà à l’histoire.

Russell Westbrook à l’université c’était déjà quelque chose. Pas de triple-double au programme mais du spin move, du coast-to-coast, des dunks en transition, une énergie de tous les instants et quelques solides gaillards mis dans le vent.