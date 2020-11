Daryl Morey vise le titre avec les Sixers : voir les mots « titre » et « Sixers » aussi proches, ça fait toujours bizarre

Officiellement présenté par les Sixers ce lundi, Daryl Morey n’y est pas allé par quatre chemins pour évoquer ses ambitions avec sa nouvelle franchise. Ce sera le titre et rien d’autre pour le nouveau président, bien appuyé par son coach Doc Rivers.

Après 13 saisons dans le Texas, Daryl Morey vient de changer d’air en signant un contrat de cinq ans aux Sixers. Le président des opérations basket était présenté à la presse de Pennsylvanie hier lors d’une conférence d’intronisation virtuelle. En ces temps de crise sanitaire, quoi de mieux pour se remonter le moral qu’un apéro visio avec Daryl Morey, Elton Brand, Doc Rivers et Josh Harris ? On n’apercevait pas le saucisson et la bière sur l’écran, mais vu les déclarations de Daryl et Doc, on se demande bien si les copains de Philly n’avaient bu que de l’eau avant de répondre aux questions des journalistes. Durant cette sessions avec les médias, rapportée par Tim Bontemps d‘ESPN, l’ancien GM des Rockets n’a pas caché son excitation à l’idée de commencer le travail avec l’effectif de feu Process City. Et pour Morey, il n’y a pas de doute : l’objectif n’est pas de s’arrêter à nouveau aux portes des Finales NBA. Sans sa bête noire – plutôt jaune et bleue – californienne sur sa route, Daryl compte bien sur ses gars pour rouler sur la Conférence Est et le mener au meilleur résultat de sa carrière :

« Mon objectif est de remporter un titre, donc nous ferons tout pour y arriver. »

🎥 Daryl Morey welcomed as President of Basketball Operations by Managing Partner Josh Harris, along with Elton Brand & Doc Rivers. https://t.co/1WIHDjaU2A — Philadelphia 76ers (@sixers) November 2, 2020

Le ton est donné et même si le roster de la ville de l’amour fraternel traine des petites casseroles depuis quelques années, il semble hyper le nouvel encadrement des Sixers bien comme il faut. Tonton Daryl profite aussi de son temps de parole pour nous raconter une petite histoire sur l’arrivée de Doc Rivers à Philly et le lapin que ce dernier lui avait posé à Houston quelques semaines plus tôt. Finalement, les deux hommes ont fini par se réunir à plusieurs milliers de kilomètres de là. Comme Morey, le gros potentiel de l’effectif et en particulier de la paire Joel Embiid/Ben Simmons aurait convaincu le Doc dès les premiers instants. Il est vrai que depuis qu’il a débarqué en Pennsylvanie, l’ancien coach des Clippers ne cesse de montrer qu’il croit beaucoup à son tandem de All-Stars et qu’il est persuadé que les deux garçons de 24 et 26 ans ont l’ADN de futurs champions NBA. Alors que les Sixers sont stoppés en demi-finale de Conférence ou au premier tour depuis plusieurs saisons, le coach bagué en 2008 est certain que la malédiction n’existe pas et que Philly peut passer un cap dans les prochaines campagnes :

« Nous devons changer le récit. Ils n’ont pas encore gagné. Ce n’est pas qu’ils ne peuvent pas gagner. »

Comme tous les nouveaux arrivants du coté de Philly, Morey et Rivers souffrent de la Sixerite : cette maladie qui nous a tous déjà fait penser au moins une fois que les Sixers feraient de beaux champions sur le papier. Ne vous inquiétez pas, au bout d’un an et une élimination en demi-finale de Conf’, vous serez guéris.

