Comme plusieurs sources l’ont rapporté depuis le début de semaine, il semblerait que les Sixers émergent à leur tout comme une franchise intéressée par l’acquisition de Kevin Durant. Et si l’état d’avancement de potentielles discussions entre les deux franchises reste encore inconnu, plusieurs éléments nous poussent à regarder la piste Philadelphie avec beaucoup de sérieux. Comme si on n’avait pas déjà assez de rumeurs à gérer sérieux.

Vous connaissez le dicton : plus on est de fous, plus on rit. Ça tombe bien, puisque le dossier Kevin Durant est en train de tous nous rendre complètement barge. Alors que nos yeux se baladent depuis plus d’un mois du Heat aux Celtics en passant par Toronto ou Phoenix, voilà que plusieurs sources indiquent que les Sixers aimeraient eux aussi se joindre à la fête pour tenter de récupérer KD. C’est en tout cas ce qu’affirme Ian Begley de SNY, puisque selon lui, plusieurs membres haut placés de la franchise ont émis un fort intérêt à engager des négociations avec Brooklyn sur un potentiel trade de Durant. Bon, pas de précipitations, le reporter révèle également que le contenu et même le niveau d’avancement de telles discussions entre les deux franchises reste encore inconnu à ce jour. Pas de quoi espérer une annonce officielle dès demain donc, surtout lorsque l’on voit le niveau d’exigence de Sean Marks – general manager des Nets – , qui semble parfois à la limite de la démence niveau demandes. Mais qu’en est-il de Kevin lui-même ? Parce qu’à moins qu’on soit complètement stupide, le bonhomme n’avait visiblement pas très bien pris le départ de James Harden des Nets, et qui a donc fini par atterrir à Philadelphie. Et bien selon Frank Isola d’ESPN ou encore John Clark de NBC Sports, KD aurait malgré tout envie de jouer avec Ramesse – et Joel Embiid of course – qui est en réalité toujours son buddy.

I’m told Kevin Durant is still close with James Harden & would like to play with him & Joel Embiid, as well as a few other teams, confirming @IanBegley But I’m told the Sixers may not have enough for what Brooklyn is looking for in a trade This will be intriguing to watch pic.twitter.com/VaRqmubhNd — John Clark (@JClarkNBCS) August 10, 2022

Bon, ben soit on est définitivement stupide, soit Slim Reaper vient d’opérer un très joli retournement de veste. Toujours est-il que les deux ex-coéquipiers – ou futurs du coup – ont été aperçus du côté de Londres cette semaine, notamment au concert de leur gars sûr Travis Scott. Il va sans dire que c’était aussi à l’occasion de sa rencontre avec le proprio des Nets Joe Tsai que Durant s’était rendu dans la capitale. On est donc en droit de nous demander si Harden l’a inondé de conseils sur comment faire pour forcer son transfert en amont de cette réunion, lui qui a un peu d’expérience en la matière. Regardez l’utimatum posé par KD, c’est du Barbu tout craché ça ! Enfin… encore faut-il qu’un tel trade soit réalisable, et c’est justement là que les choses se compliquent. Car si on voit évidemment mal Embiid ou Harden faire partie du package proposé par Philly – bien que Brooklyn soit capable de le réclamer – , Daryl Morey aura donc la difficile tâche de convaincre Sean Marks d’accepter une offre centrée autour de… Tyrese Maxey ? Ajoutez à cela Tobias Harris, Matysse Thibulle, des tours de Draft ou un mec comme George Niang en plus, et vous obtenez la meilleure proposition que puissent faire les Sixers, qui reste pourtant probablement encore trop éloignée de ce qu’aimerait recevoir les Nets en échange de KD. Bref, vous l’avez compris, on va encore entendre parler de cette histoire pendant un bon bout de temps.

Sixers showing off the perfect trade package 😭😭 pic.twitter.com/FNQ33nBcGa — alextokounmpo ➐ (@GiannisLamar_) August 10, 2022

Kevin Durant à Philadelphie pour former un Big 3 dantesque avec James Harden et Joel Embiid ? On a l’impression d’écrire ce genre de phrase en boucle depuis plusieurs années à cause du Snake, mais la hype reste quand même bien présente. Bon, pour le coup, on ne va pas se précipiter car il n’y a pour le moment aucun véritable signe de progression du dossier, mais une chose est sûre : on va tout de même le suivre de très près.

Source texte : ESPN / SNY / NBC Sports