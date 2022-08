Il n’aura fallu attendre que 24 heures avant qu’une réponse claire ne soit finalement apportée. Après avoir publié un article dans lequel une source affirmait que Kyrie Irving détestait Steve Nash et Sean Marks, le New-York Post a récemment dévoilé un démenti de l’agent du joueur, qui explique que ce dernier n’a jamais dit ni pensé cela. Amateurs de métaphores, comprenez donc qu’il y avait le feu, et que les pompiers ont essayé d’intervenir au plus vite.

Hier, c’est avec de grosses pincettes que nous vous relayions les propos très épicés de Kyrie Irving sur son coach et son general manager : « Kyrie déteste ces gars. Il pense que Steve Nash est terrible et que Sean Marks est mauvais« . Source anonyme, « proche de », dureté des mots empruntés… quelques indices nous permettaient d’avoir un doute légitime quant à la véracité de cette information, dévoilée par le New-York Post. Certes, il est tout à fait plausible que Kyrie puisse dire de telles choses dans des discussions privées, mais de là à ce qu’elles fuitent… Il n’aura d’ailleurs pas fallu attendre longtemps avant que le camp Irving n’apporte lui-même une réponse par l’intermédiaire de l’agent du joueur Shetallia Riley Irving – accessoirement sa belle-mère – , également dévoilée par le journal 24 heures après l’article en question :

« Je ne sais pas d’où vient cette histoire, mais Kyrie ne déteste ni Steve |Nash, ndlr], ni Sean [Marks, ndlr]. Ça ne fait ni partie de ce qu’il est, ni de sa façon de se représenter dans le monde. Il est pour la paix, l’amour et l’acceptation. » – Shetallia Riley Irving, agent de Kyrie Irving

Bon, retour à la case départ ? Pas vraiment, car si on veut bien croire la sincérité du clan Irving dans cette affaire, le mal est désormais fait et cette histoire va forcément trotter dans la tête des principaux concernés pendant un bout de temps. Toutefois, il était donc important de réagir rapidement pour éviter que la situation ne se dégrade encore plus. Parce que oui, les Nets n’avaient clairement pas besoin de ça. Entre Kevin Durant qui assume lui clairement vouloir dégager Steve Nash et Sean Marks et Kyrie qui ne cache pas son envie de rejoindre les Lakers, Brooklyn est à deux doigts de l’implosion totale, si ce n’est d’ailleurs pas déjà le cas. Au passage, on peut également souligner que, même si l’information est bien cachée dans la toute dernière ligne de l’article, Shetallia Riley Irving a tout de même refusé de préciser si Kiri est d’accord ou non avec KD sur la nécessité de virer le coach et le GM de la franchise. On a presque envie de vous dire que la situation est désormais encore plus tendue, mais elle l’était déjà tellement qu’on ne sait même pas si ça va au final changer grand-chose.

Non, Kyrie Irving ne déteste pas Steve Nash et Sean Marks car cela ne lui ressemble pas. Voilà donc le démenti apporté par l’agent du joueur au New-York Post, qui avait 24 heures plus tôt affirmé l’inverse. Qui dit vrai ? On n’en a aucune idée. De toute façon, seules les conséquences de cette histoire nous importent réellement, alors on va tâcher de les observer dans les prochains jours.

Source texte : New-York Post