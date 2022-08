Plus longue que Star Wars et Harry Potter réunis, la saga Kyrie Irving édition été 2022 continue avec un nouvel opus signé Shams Charania de The Athletic, qui nous révèle que les Nets auraient finalement pris la décision de… conserver Kyrie la saison prochaine, et auraient ainsi notifié les équipes intéressées par le garçon de cette décision. L’avantage, c’est qu’il n’y avait pas grand monde à appeler.

Alerte : si le dossier Kyrie Irving – et Kevin Durant par la même occasion – vous prend la tête, cliquez sur la petite croix rouge en haut à droite de votre écran et allez vous prendre un bon gros café bien serré parce que la saga n’est pas prête de s’arrêter. Après avoir été annoncé aux Knicks, aux Clippers, chez ma tante Hubertine mais aussi et surtout aux Lakers, Kyrie Irving pourrait finalement rester à Brooklyn. C’est en tout cas ce qu’affirme Shams Charania de The Athletic, expliquant que les Nets auraient notifié les franchises intéressées par Kyrie de leur envie de conserver le meneur la saison prochaine. Vous avez l’impression que l’histoire se répète ? On vous rassure vous ne nagez pas du tout en plein rêve puisque cela fait près de deux mois que Sean Marks lui-même, le General Manager de BKN, alterne entre « on va le transférer pour obtenir un super package en retour » et « on ne va pas le transférer car il n’y a aucun super package en retour« . En fait, un tel départ semblerait ne bénéficier à personne, raison pour laquelle il est de moins en moins envisagé. Forcément, du côté d’Uncle Drew, avec des avancées aussi peu marquées dans les négociations de trade, on commence à se résigner et accepter le fait qu’il va falloir renfiler la tunique noire et blanche en octobre pour faire le boulot pour lequel il sera malgré tout bien grassement payé. Enfin tout ça, c’est en tout cas ce que nous explique Shams dans son article :

« Le All-Star Kyrie Irving a aussi décidé de prendre sa player option à 37 millions de dollars, s’engageant ainsi avec Brooklyn pour la saison 2022-23 et des sources ayant connaissance de la situation indiquent qu’il s’est entraîné avec ses coéquipiers et a tenu un dialogue constructif avec l’organisation durant l’offseason. Brooklyn a clairement fait part aux équipes intéressées qu’ils comptaient garder le septuple All-Star, selon des sources. » – Shams Charania

C’est vrai que quand on y repense, Kyrie a lui-même décidé de prendre sa player option, chose qu’il aurait pu ne pas faire s’il voulait VRAIMENT se tirer loin de Brooklyn. Certes, ce dernier a visiblement montré une forte envie de rejoindre LeBron aux Lakers, mais dans l’état actuel des choses, Irving a bien compris qu’il n’avait que peu de chances d’être impliqué dans un quelconque transfert. Et pour cause, seuls les Angelinos ont vraiment tenté leur chance, avec une offre composée de Russell Westbrook – dont le contrat n’est même pas absorbable par les Nets – et deux premiers tours de Draft. Clairement pas assez pour Marks qui n’a pas non plus réussi à impliquer une troisième franchise dans ce joyeux bordel. Ajoutez à cela une situation tout autant – si ce n’est plus encore – chaotique avec le dossier Kevin Durant, et vous obtenez un sentiment d’impuissance de la part de toutes les parties, qui réalisent peu à peu à quel point il va être difficile de faire bouger les lignes. L’avantage, c’est que le point guard a au moins l’air de bien s’entendre avec la franchise – en réalité on sait pas trop vu certaines rumeurs – et ses teammates, raison pour laquelle les Nets envisagent donc de ne rien faire et tenter de voir ce que pourrait donner un trio Irving-Durant-Simmons l’année prochaine. Parce que oui, sur le papier, on l’oublie peut-être mais on ne parle pas d’une équipe de manchot qui va tanker. Les choses peuvent-elles tout de même encore bouger ? Bien sûr, et ce jusqu’à la trade deadline d’ailleurs. N’oublions pas que Kyrie sera agent-libre à l’été 2023, et pourra à ce moment-là partir contre… rien. C’est ça que tu veux Sean ? Ben non, logique.

Kyrie Irving aux Nets, c’est terminé ! Non pardon ça continue ! Oups, au temps pour nous c’est bel et bien over ! Ah non du coup l’aventure va se poursuivre ? Très bien eh bien souvenons-nous qu’en ce 23 août 2022, on part sur une saison de plus d’Uncle Drew avec Brooklyn. Combien de temps la take va-t-elle tenir ? Les paris sont ouverts.

Source texte : The Athletic / NBC Sports / RealGM