Nouvelle grosse secousse dans le dossier Kyrie Irving. Alors qu’on semblait se diriger tranquillement vers un départ du côté du meneur, les insiders les plus réputés annoncent finalement qu’il va activer sa player option. Irving devrait donc rester avec KD chez les Nets la saison prochaine. Allez, on revient sur tout ça.

Et bah voilà, ce coquin de Kyrie a encore réussi à nous surprendre. Pour ceux qui en doutaient, c’est une preuve de plus que le gars maîtrise l’art du contre-pied à la perfection. Alors qu’une nouvelle info sortait sur lui à-peu-près toutes les deux heures depuis quelques jours, un départ était plus que d’actualité. La raison ? Des négociations difficiles entre les deux parties, puisque le joueur veut son contrat max sur la durée alors que son board doute de sa fiabilité. Il faut dire que le numéro 1 de la Draft 2011 a passé l’essentiel de ces trois dernières années loin des parquets, pas de quoi rassurer ses dirigeants. Face à des négociations bloquées, on a vu sortir un nombre hallucinant de rumeurs au sujet de Kyrie : la fuite d’une liste de franchises qui auraient ses faveurs, la possibilité de rejoindre LeBron James aux Lakers… Sans compter que ces bruits de couloir de plus en plus insistants ont mis un beau bazar à Brooklyn, puisque KD aurait lui aussi commencé à réfléchir à son avenir en voyant tout cela. Jusqu’à cette nuit, on se dirigeait donc clairement vers un scénario catastrophe pour les copains de Jay-Z.

Without the ability to find a sign-and-trade deal, Kyrie Irving plans to exercise his $36M player option for next season and return to the Nets, sources confirm. https://t.co/ShNgQETZpy — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 27, 2022

Oui mais voilà, on le sait depuis longtemps, il ne faut jamais avoir de certitude sur le dossier de ce bon vieux Kyrie. C’est cette nuit, au plus fort des rumeurs concernant un départ probable du champion 2016, qu’on a appris par le Woj et ESPN qu’Uncle Drew devrait finalement… activer sa player option évaluée à 36,5 millions de dollars et donc rester une saison de plus chez les Nets. Un départ avait longtemps été privilégié par le meneur mais devant la difficulté de monter un sign-and-trade pour trouver une issue qui lui convienne, le multiple All-Star semble avoir décidé de faire une saison de plus avec la franchise new-yorkaise. Une décision qui va sans doute éteindre l’incendie qui s’était déclenché chez les Nets. La franchise va pouvoir se tourner plus sereinement vers la Free Agency qui s’apprête à ouvrir ses portes en fin de semaine, en étant assurée de conserver son duo fort Kyrie Irving-Kevin Durant. S’il semble bouclé pour cette saison, le feuilleton Kyrie va sûrement bien nous occuper dans les prochains mois puisque l’ancien Celtic se retrouvera agent libre la saison prochaine. Voilà qui promet de nouveaux épisodes sympas autour de l’homme le plus imprévisible de la Ligue.

Kyrie Irving: “Normal people keep the world going, but those who dare to be different lead us into tomorrow. I’ve made my decision to opt in. See you in the fall. A11even.” https://t.co/rpiS8YkSZI — Shams Charania (@ShamsCharania) June 27, 2022

On dirait bien qu’il est l’heure de refermer le dossier Kyrie Irving pour cet été. Alors que l’on s’attendait à une grosse annonce une fois la Free Agency ouverte, le meneur aura donc devancé tout le monde en décidant d’activer sa player option. Le duo Uncle Drew-KD aura bien une saison 4 du côté du Barclays Center.

