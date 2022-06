En voilà une nouvelle qui serait probablement difficile à encaisser pour les fans des Spurs. La tendance ? Les Spurs seraient effectivement sur le pont en ce qui concerne un éventuel départ de leur All-Star Dejounte Murray et les dernières rumeurs en date feraient même état d’une espèce de braderie visant pour San Antonio à récupérer des tours de Draft histoire de verser définitivement dans le mode rebuild.

Son nom avait été évoqué il y a quelques jours, une première fois, et ce sont déjà les Hawks qui semblaient en première ligne avec notamment le profil de John Collins qui intéressait possiblement la franchise texane. Puis, hier, un tweet a attiré notre attention, car le régional de l’étape à Atlanta Zach Klein a lancé une mini-bombe concernant le dossier Murray.

In talking with multiple sources around the NBA, many believe Hawks on verge of trading for San Antonio’s All-Star guard Dejounte Murray – However, it’s looking like John Collins is not part of deal. Would be Gallo & multiple 1st round picks. Spurs prepping for future & ’23 draft — Zach Klein (@ZachKleinWSB) June 27, 2022

« D’après de nombreuses sources autour de la NBA, beaucoup de gens pensent que les Hawks sont sur le point de récupérer Dejounte Murray. Cependant, il semblerait que John Collins ne fera pas partie du deal. Ce serait plutôt Danilo Gallinari et plusieurs picks de premier tour. Les Spurs se préparent pour la Draft 2023. »

Après deux échecs consécutifs lors du play-in tournament, on partirait donc sur le désir côté Texan d’arrêter d’être ni bon ni mauvais, et de verser pour de bon dans la catégorie des équipes qui regardent l’avenir avec des jumelles. Il y a quelques jours le board de SA a drafté Jeremy Sochan, Malaki Branham et Blake Wesley, Devin Vassell, Joshua Primo et surtout Keldon Johnson doivent être développés au plus vite, bref plus de place – peut-être – pour un mec beaucoup trop fort ,pour le projet. On sait aussi, tiens, que Lonnie Walker IV ne sera probablement pas conservé mais un départ de DMs, surtout contre « rien à l’instant T » serait globalement vu comme un aveu de renoncement, comme un pas en arrière pour une équipe qui n’a pas vraiment eu l’occasion de connaitre ce genre de situation puisque mis à part les deux dernières saisons moyennes, la franchise texane est habituée aux sommets depuis 25 ans et la Draft de Tim Duncan en 97.

Un départ de Dejounte Murray dès l’ouverture de la Free Agency signifierait donc un officiel nouveau départ pour les Spurs, lui qui n’a d’ailleurs connu nul autre vestiaire que celui des Eperons depuis sa Draft en 2017, puisque l’arrivée de Danilo Gallinari telle qu’elle est évoquée n’apporterait qu’une technique de plus pour faire cuire les pâtes de Popovich. A contrario, les Hawks se constitueraient là l’un des backcourt les plus swags et les plus forts de la Ligue avec Trae et Dejounte, eux qui regardent également ce qu’il peut se tramer autour des cas Capela, Collins et Hunter afin de rebondir après une saison 2022 décevante compte tenu des attentes et du parcours de la saison précédente.

Dejounte Murray sous le maillot des Hawks c’est un grand oui, sauf, évidemment, si vous êtes fans des Spurs. On ne va pas se mentir c’est mon cas, alors je vous laisse car j’ai rendez-vous chez l’ORL à 10h30 pour me faire retirer le verre pilé que je viens d’ingérer à la vue du tweet ci-dessus.