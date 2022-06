À cette période de l’année, avec la Draft NBA et la Free Agency qui approchent à très grands pas, les rumeurs de transfert sont légion et pas mal de noms apparaissent progressivement dans les discussions. Le dernier en date ? Dejounte Murray, All-Star cette saison.

C’est Jake Fischer de Bleacher Report qui a balancé la dernière petite bombe sur la planète NBA. Alors que les Spurs avançaient tranquillement dans l’ombre en attendant la Draft de jeudi soir, on vient d’apprendre qu’ils seraient en fait ouverts à l’idée de transférer leur All-Star de 25 ans histoire de plonger à 100% dans une reconstruction. Depuis les départs de LaMarcus Aldridge et DeMar DeRozan, la franchise texane s’est mise en mode rebuild mais a tout de même réussi à accrocher le play-in tournament cette saison sous l’impulsion notamment de Dejounte, qui a guidé les siens vers un total inespéré de 34 victoires en sortant une superbe campagne à 21 points – 8 rebonds – 9 passes. Si l’équipe de Gregg Popovich était plutôt fun à suivre cette année, plusieurs franchises à travers la Ligue se demandent si les Spurs ne préféreraient pas reconstruire complètement et ainsi utiliser Murray pour obtenir un très gros capital draft en échange. C’est en tout cas ce que nous indiquent certains insiders bien informés, comme Jake Fischer donc mais aussi Zach Lowe d’ESPN dans son dernier podcast. D’après Bleacher Report, un gros package composé de trois choix de premier tour pourrait convaincre San Antonio de lâcher son meneur, qui aura bientôt la possibilité de décrocher le pactole sur son prochain contrat. Pour rappel, il lui reste deux ans sur son deal actuel et est actuellement payé autour des 15 millions l’année. Spoiler, ce montant va grimper en flèche sur son prochain deal. Est-ce qu’il sera signé avec San Antonio ou une autre franchise ?

La polyvalence de Murray, ses qualités défensives (NBA All-Defensive Second Team en 2018) et son potentiel global ont évidemment de quoi séduire n’importe quelle franchise souhaitant franchir un cap très vite. Dejounte a changé de dimension cette année, s’imposant à la fois parmi les All-Stars de la Ligue tout en terminant deuxième dans la course au titre du Joueur ayant le plus progressé. Parmi les équipes liées de près ou de loin à Murray aujourd’hui, on retrouve sans grande surprise les Hawks, qui cherchent à utiliser John Collins pour obtenir une deuxième star derrière Trae Young. Zach Lowe d’ESPN a également mentionné les Wolves ou les Wizards comme destinations qui feraient sens pour Murray, et on se doit forcément de citer les Knicks qui sont clairement à la recherche d’un meneur. Tout ça pour dire qu’il existe un monde où Dejounte est transféré durant l’intersaison contre un gros package, mais on peut compter sur les Spurs pour mettre la barre très haut dans les négociations. Car des joueurs de 25 ans du profil de Murray, cela ne se trouve pas à tous les coins de rue.

La franchise de San Antonio pourrait donc rendre Dejounte Murray disponible en cas de contrepartie adaptée, attirant ainsi l’œil de plusieurs franchises NBA intéressées par les nombreuses qualités du bonhomme. On ne miserait pas notre maison dessus, mais un tel transfert serait en tout cas synonyme de full-reconstruction pour les Spurs, eux qui ont déjà envoyé Derrick White à Boston il y a quelques mois.

Source texte : Bleacher Report, ESPN