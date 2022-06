La Draft NBA est dans quasiment 24 heures et certaines rumeurs deviennent de plus en plus chaudes à l’approche de la grande cérémonie. Faisant partie des joueurs ayant une grande chance de bouger, l’intérieur des Hawks John Collins pourrait potentiellement se faire trader d’ici à jeudi soir. On fait le point.

John Collins n’est pas étranger aux rumeurs, mais cette fois-ci elles semblent plus concrètes que jamais. Alors que les Hawks semblent prêts à lâcher n’importe quel joueur en dehors de Trae Young (et potentiellement De’Andre Hunter qui est éligible à une extension de contrat) pour améliorer leur effectif pour la saison prochaine, de nombreux signaux nous laissent penser qu’un deal de Collins est plus ou moins imminent. Certains des principaux insiders NBA s’accordent effectivement sur le fait que l’intérieur de 24 ans ne portera plus le maillot des Hawks dans un futur proche. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Hawks font partie des équipes les plus agressives sur le marché actuellement et Collins devrait être intégré dans n’importe quel deal pouvant potentiellement avoir lieu cette semaine. Pour Marc Stein, la possibilité d’un transfert de JC n’a jamais été aussi haute qu’actuellement, et un déménagement du poste 4 est globalement attendu à travers la Ligue. Et pour Jake Fischer de Bleacher Report, les Hawks ont la ferme intention de bouger John Collins avant même le début de la Draft NBA jeudi soir à Brooklyn. Cela fait quand même un certain nombre d’indicateurs assez fiables, reste à voir quel type de deal les Faucons vont réussir à mettre en place pour obtenir une contrepartie intéressante en échange de JC.

One thing that is certain: the Atlanta Hawks, sources say, are operating with the goal of trading John Collins before Thursday night gets underway. https://t.co/a6TWhJk13S — Jake Fischer (@JakeLFischer) June 22, 2022

Les Kings – qui possèdent le pick #4 demain soir – sont souvent mentionnés parmi les potentielles destinations pour John Collins, la franchise de Sacramento voulant se renforcer comme elle peut dans sa quête désespérée des Playoffs. Zach Harper de The Athletic a également balancé d’autres partenaires éventuels pour monter un deal, citant notamment les Celtics comme équipe pouvant potentiellement être intéressée par ses services. Selon son collègue Chris Kirschner, qui couvre la franchise d’Atlanta toute l’année pour The Athletic, il ne faut néanmoins pas s’attendre à voir les Hawks se débarrasser de Collins pour récupérer uniquement du capital draft, même s’il s’agit du choix #4 des Kings ou du choix #7 des Blazers, qui sont les deux picks souvent désignés comme étant les plus transférables. L’insider estime qu’il faudrait au minimum un joueur confirmé dans le package pour qu’un deal de la sorte puisse se faire, afin qu’Atlanta soit tout de même compétitif l’an prochain. Ce fameux transfert dont tout le monde parle ne se fera peut-être pas avec Portland ou Sacramento du coup, mais avec une autre franchise. Selon Chris Kirschner, plusieurs équipes sont à l’heure de ces lignes sur le dossier Collins, sauf qu’on peut se demander laquelle d’entre elles peut vraiment offrir un package qui a de quoi séduire le boss Travis Schlenk. Parmi les possibilités de transfert qu’on a pu entendre récemment, il y a celle (un peu folle) mentionnée récemment par Jake Fischer de Bleacher Report, où Collins irait à Utah en compagnie de Clint Capela, Kevin Huerter et du pick #16 des Hawks contre un… certain Rudy Gobert, qui deviendrait ainsi cette fameuse deuxième star recherchée par Atlanta. Vous en faites ce que vous voulez.

Sous contrat pour quatre saisons supplémentaires et restant sur une campagne à 16 points – 8 rebonds – 1 contre de moyenne, John Collins a de quoi intéresser certaines équipes voulant renforcer leur secteur intérieur. Pour les Hawks, il représente en tout cas leur meilleure monnaie d’échange, et on a hâte de voir ce qu’ils vont en faire.

Sources texte : The Athletic, Marc Stein, Bleacher Report, ESPN