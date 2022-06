Plus que trois jours avant la Draft 2022, et bien sûr des rumeurs qui enflent encore et toujours. Cette fois, c’est Shams Charania qui indique que les Kings pourraient être intéressés par John Collins. Il y aurait même eu des discussions entre Monte McNair et les Hawks, bien que les Kings soient pour l’instant décidés à garder leur 4e choix.

Vous le savez désormais très bien : lors des ultimes journées avant la draft, toutes les équipes ou presque se livrent à un jeu de poker menteur, pour augmenter leur cote dans de potentiels échanges lors de la soirée de sélection des meilleurs jeunes allant accéder à la NBA. Une fois n’est pas coutume donc, ce sont les Kings qui sont sur le devant de l’affiche ce lundi. L’info nous vient du toujours informé Shams Charania de The Athletic. Selon l’insider, les Rois auraient engagé – via l’intermédiaire de leur general manager Monte McNair – des discussions avec les Hawks. Le sujet ? John Collins. À la recherche d’un profil de premier choix pour enfin aller toquer à la porte du mois d’avril, Sacramento pourrait ajouter une belle pièce à son effectif dans l’optique d’atteindre cet objectif. Et en plus ça rime (bof). Souci : toujours selon le Shams, les Kings ne seraient – à l’heure actuelle – pas décidés à laisser leur quatrième choix de draft filer dans un deal. Une manière de faire monter les enchères ? Sans doute, puisque l’on n’imagine pas Atlanta accepter une quelconque offre pour un joueur comme Jojo Colin sans une contrepartie qui en vaille la peine.

Selon @ShamsCharania, les Kings seraient plutôt partis pour garder leur 4eme choix de Draft. Feinte pour faire augmenter les enchères ? Une chose est sûre, Monte McNair aurait apparemment engagé quelques conversations autour de John Collins. Affaire à suivre d’ici jeudi soir. pic.twitter.com/MToSsrSVl8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2022

En toute logique, la balle serait donc à l’heure actuelle dans le camp des Rapaces. Ajouter un peu plus dans l’échange ? C’est très certainement ce que cherchent les Kings en jouant le double jeu autour de leur pick de draft. Maintenant, on sait que John Collins a pas mal déçu à Atlanta cette saison et qu’hormis Trae Young, personne ne semble véritablement à l’abri d’un coup de fil indiquant une ville et l’horaire du prochain vol qui s’y dirige. Il s’agit ainsi d’une opportunité pour McNair de gratter un autre joueur dans le deal. On sait aussi que les Bulls et les Blazers zieutent chacun de leur côté sur l’ailier-fort de Géorgie. Attention donc pour Sacramento de ne pas se griller bêtement, car si la saison actuelle de Johnny est assez décevante… bonheur à la franchise qui arrivera à le relancer s’il est échangé par les Hawks. Beaucoup de « si » et de conjugaison au conditionnel ici, mais ces rumeurs incessantes autour de Collins indiquent quand même qu’il y a de fortes chances que tout cela bouge d’ici la fin de semaine. Wait and see, comme on dit.

Une rumeur de plus, une ! Comme d’hab, les Kings sont impliqués dans une histoire d’échange qui peut s’avérer risqué. D’ici à ce que les choses aboutissent, il y a encore beaucoup de chemin, surtout quand on sait à quel point les bruits de couloirs vont vite en NBA à cette période de l’année.

Source : The Athletic