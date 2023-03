Arrivé en 2020 en Californie, dans un bazar qui semble alors avoir ni queue ni tête, Monte McNair a réussi ce que beaucoup de fans pensaient impossible : ramener de la stabilité et des résultats chez les Kings. Un projet étalé sur trois ans, qui fait suite à une décennie de grand n’importe quoi.

C’est fait : les Kings sont officiellement qualifiés pour les Playoffs, 17 ans après leur dernière participation. Menés par un duo Domantas Sabonis – De’Aaron Fox de feu, la troupe s’est métamorphosée cette saison sous les ordres de Mike Brown, coach nommé l’été dernier. Autant de décisions sportives prises par Monte McNair, general manager et président des opérations basket de la franchise de Sacramento.

Visionnaire ? Oui. Quand il envoie Tyrese Haliburton, jeune joueur prometteur drafté par les Kings, à Indiana en échange de Domantas Sabonis, nous sommes les premiers à nous demander quel est le projet derrière cet échange. Et pourtant, ce n’était pas compliqué à deviner. Un duo intérieur plutôt dominant – extérieur tranchant qui sait donner des ballons, ça ne peut que marcher sur le papier… même dans cette NBA actuelle qui tend vers des profils de plus en plus polyvalents. Chacun sa mission, chacun son job : ça régale très fort la plupart du temps, et les victoires s’enchaînent.

L’intersaison 2022 a été également parfaitement gérée : récupération de Kevin Huerter, profil de gâchette qui peut prendre feu et allumer dans tous les sens. Et bien sûr, Malik Monk. Remarquable en sortie de banc, auteur d’une prestation fantastique face aux Clippers en février. Le poto de Fox est sans aucun conteste l’une des pièces maîtresses de ce projet. Des recrutements intelligents, qui ont bien fonctionné : le boulot d’un general manager de qualité. À noter également l’arrivée de Keegan Murray, rookie déjà important dans la rotation.

Le taf de Monte McNair en l’espace de quelques années. Respect total. Il a vu un des navires les plus mal en point de toute la planète, avec des trous partout, impossible de flotter, encore moins de naviguer. Au boulot. Et aujourd’hui les Kings sont en Playoffs. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 30, 2023

Le tournant dans le projet des Kings ? Le recrutement de Mike Brown cet été. Avoir des joueurs costaud, c’est bien. Avoir un technicien compétent pour gérer le groupe, c’est mieux. Passé par le banc de Gregg Popovich, puis coach des Cavaliers en 2007 lors de leur accessions au finales, il avait surtout été de l’aventure des Warriors entre 2016 et 2022. Champions, puis équipe de transition… le tacticien a tout connu dans l’ombre de Steve Kerr. Son énorme bagage en poche, il a accepté un défi de taille : prendre l’équipe des Kings et tenter d’en faire autre chose qu’une magnifique source à memes et à blagues en tout genre. C’est parfaitement réussi.

Prolongé en début d’année, McNair est vu comme le pilier de cette équipe et de la franchise. Avec une campagne de Playoffs dans le moteur, les Kings auront à coup sûr une cote plus intéressante sur le marché des transferts, et surtout de l’expérience à refiler à ce groupe. L’objectif désormais ? Assumer cette troisième place de l’Ouest si chèrement acquise, et tenter d’aller le plus loin en postseason.