C’était l’évènement que tout le monde attendait cette nuit, et il est donc arrivé aux alentours de 6h du matin, filant le plus grand des smiles à cette catégorie de gens que nous nommerons ainsi : ceux qui aiment le bonheur. Les Kings sont en Playoffs. Les Kings sont en Playoffs. Les Sacramento Kings. En Playoffs. Je crois qu’après ça…

2006. 17 ans. Certains ici nous lisent et n’étaient donc… pas nés lorsque les Kings ont participé pour la dernière fois aux Playoffs NBA. 17 ans c’est un record, et cette disette est donc terminée ! Celebration dans les oreilles, smile jusqu’aux oreilles, qu’on soit fan ou non de la franchise californienne car, cette saison, tout ce qu’on peut dire c’est que le groupe de Mike Brown mérite tout ce qui lui arrive.

La plus LONGUE série d’années sans Playoffs de l’histoire du sport américain tombe. Pas de l’histoire de la NBA. De l’histoire du sport US. 16 ans sans Playoffs. Fans des Kings, c’est votre jour de gloire. Enjoy 💜 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 30, 2023

De’Aaron Fox, Domantas Sabonis, Keegan Murray, Harrison Barnes, Kevin Huerter, Malik Monk, Harrison Barnes, Chimezie Metu, Davion Mitchell, Trey Lyles, Terence Davis, Mme Grosbuis, Kessler Edwards, Matthew Dellavedova.

Oui j’ai posé ma prof de Français dans la liste, mais c’est surtout car ici, sur TrashTalk, on écrit ce matin les yeux pleins de buée. Pleins de buée et des souvenirs de plus de dix ans de rédaction, dix ans à se foutre de la gueule de cette franchise, dix ans avec comme sommet ce jour où l’on avait élu les Kings pire franchise de la décennie. Mais toujours dans le respect, sur les réseaux aussi, en bugne à bugne avec des fans parfois bornés mais beaucoup trop passionnés, beaucoup trop présents malgré la nullité de leur équipe durant des années.

🟣 LIGHT THE BEAM 🟣 🟣 LIGHT THE BEAM 🟣 🟣 LIGHT THE BEAM 🟣 🟣 LIGHT THE BEAM 🟣 🟣 LIGHT THE BEAM 🟣 🟣 LIGHT THE BEAM 🟣 🟣 LIGHT THE BEAM 🟣 pic.twitter.com/T89h4BnlP7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 30, 2023

Ce matin après cette victoire face aux Blazers ? Cette 46è victoire de la saison ? Eh bien les Kings pourront faire la fête, souffler un énorme coup après avoir retenu leur respiration pendant presque 20 ans. Cette saison à Sacramento c’est deux All-Stars, l’un des meilleurs sixièmes hommes de la Ligue, le futur Coach of the Year probablement, toujours ce public incroyable qui va faire exploser le Golden One Center en Playoffs, Light the Beam, bref toutes les raisons de croire… que cette équipe a les moyens de ne pas s’arrêter à une simple qualification en Playoffs.

La dernière fois que les Kings étaient en Playoffs : pic.twitter.com/KuavZejB7y — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 30, 2023

C’est le bazar ? On ne s’y retrouve pas trop dans ce papier ? Dîtes-vous qu’on y reviendra tout au long de la journée, en détail, avec plein d’infos, mais dîtes-vous aussi – soyez indulgents – que c’est surtout car c’est… dans notre tête que c’est le bazar. Trop de choses là, trop de souvenirs honteux, trop de foutage de gueule qui remonte, mais ce matin on a juste envie d’être heureux. Heureux pour les Kings, heureux pour leurs fans. Vive la vie, les Kings sont de retour en Playoffs.