À quelques jours de la fin de la saison régulière, la NBA s’est scindée en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs, on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont clairement tournées vers la Draft, d’autant plus en cette année qui devrait couronner Victor Wembanyama du statut de first pick.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2023

Bonne opération du jour – tout le monde : on est clairement dans la dernière ligne droite de cette saison régulière et quand tu tankes tu ne fais plus DU TOUT semblant. Les Blazers ont participé à la fête des Kings, les Pacers ont pris 400 points face aux Bucks, les Rockets ont tranquillement laissé le match aux Nets, les Pistons ont laissé le dernier rebond à Jalen Williams et les Spurs ont laissé Talen Horton-Tucker être LeBron James. Ils ne font plus DU TOUT semblant on a dit.

Mauvaise opération du jour – Magic : forcément, quand tu ne joues pas tu ne perds pas, et si le Magic ambitionnait l’un des trois pires bilans en début de saison, voilà que la franchise floridienne pourrait carrément se voir éjecter du Top 6, voire du Top 7 de notre tankathon national. Allez les gars, merde, abondance de biens ne nuit pas, on va quand même pas cracher sur un Alien français si ?

Les affiches de la nuit prochaine

1h30 : Bucks – Celtics

Bucks – Celtics 4h : Nuggets – Pelicans

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon