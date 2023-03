Russell Westbrook qui pose 36 points et 10 passes à 5/5 du parking ? Robert Covington qui l’épaule avec un incroyable… 7/7 à 3-points ? Bienvenue en 2017, et comme dirait ma tante, j’espère que le jeune banquier là, Macron, ne sera pas élu.

Les stats maison d’un match ou Russell Westbrook et Robert Covington ont fait 12/12 du parking c’est juste ici

Petit retour nostalgique il y a une demi-douzaine d’années, lorsqu’un espèce de maboule anéantissait tout ce qui se trouvait sur son passage pour claquer des grands 30/18/17 tous les soirs ou presque avec le Thunder. Cet homme c’est Russell Westbrook, depuis tout ce temps il a vu pas mal de pays, et cette nuit il s’est rappelé à ses plus belles années, celles où les critiques étaient déjà de sortie mais accompagnées à l’époque d’une fanbase tout aussi nombreuse.



En l’absence de Kawhi Leonard et Paul George, le Brodie a donc profité de la confrontation avec Ja Morant (sorte de Westbrook jeune mélangé à un peu de Derrick Rose) pour rappeler à Killian, 15 ans, qu’il était un peu plus qu’un Ish Smith qui prend des cures de Juvamine, et la ligne de stats du soir couplée à la victoire des Clippers fera sans doute beaucoup de bien à un mec qui ne bave clairement depuis des mois, suite à un passage raté dans les grandes largeurs du côté du voisin Lakers. Cette nuit en tout cas RW a montré qu’il était prêt pour les Playoffs, prêt à remettre son costume d’antan quand l’occasion se présente, et ça, ça nous rappelle quand même de sacrés beaux souvenirs vécus en direct.

36 points et 10 passes, à 13/18 au tir dont 5/5 à trois points ? Avec la victoire chez les Grizzlies ? Mais qui va peut bien être… … Russell Westbrook ! Grosse win des Clippers à Memphis, sans Kawhi, sans PG, avec un Russ cinq étoiles et Robert Covington en feu. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 30, 2023



Dillon Brooks et Ja Morant (66 points à eux deux) auront tout tenté dans un match où les Grizzlies comptaient autant d’absents que de présents, mais les Clippers auront finalement assurés et restent plus que jamais en course pour avoir l’avantage du terrain dans un premier tour de Playoffs qui pourrait bien les envoyer dans les griffes des Suns (ou des Warriors, ou des Wolves. Tiens, un petit KD vs RW en Playoffs on en pense quoi ?

J’ai fait 1 match à 30 points et 10 passes dans 5 franchises différentes au cours de ma carrière. Thunder

Rockets

Wizards

Lakers

Clippers Je suis le seul à l’avoir fait dans l’histoire de la NBA. Je suis, je suis… pic.twitter.com/WG2ZzsJVj3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 30, 2023



Petit détour par la case 2017 cette nuit, et ça fait du bien de voir que quelques fondamentaux restent enfouis en NBA, là, quelque part au fond d’un tiroir. Parmi ces fondamentaux ? Russell Westbrook qui domine un match grâce à son énergie. Et ça manque.