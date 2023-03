Cory Joseph n’allait quand même pas foutre en l’air une saison entière de promesses, si ? Non. Le Thunder a remis l’église au centre du village dans la dernière seconde d’un match tendu, et signe une victoire qui pourrait compter dans l’optique des Playoffs. On respire, et on est même content pour eux.

Les stats maison de ce Thunder – Pistons qui aurait pu mal tourner pour OKC c’est juste ici (et ça rime)

Oh Cory Joseph, oh le malotru, oh le meilleur joueur de l’histoire des mois de mars quand son équipe n’a plus rien à jouer. A 105-103 en faveur du Thunder Dwane Casey prend un temps-mort pour les Pistons, première blague, ça joue la gagne parait-il, seconde vanne, et en sortie de temps-mort c’est donc ce bon Cory qui lâche un 3-points pour faire passer Detroit devant, encore une blague mais celle-là ne fait pas rire Mark Daigneault qui prend à son tour un temps-mort car lui veut VRAIMENT gagner ce match.

Josh Giddey loupe son lay-up mais Luguentz Dort, par ailleurs auteur d’un match de patron des deux côtés du terrain, s’arrache et récupère le rebond avant de scorer… mais les refs partent plutôt sur un entre-deux. Soit. Rebelote, Josh Giddey loupe son floater, les Pistons se battent les roustons du rebond et laissent le rookie Jalen Williams seul au rebond offensif, presque étonné que ce soit aussi facile. Victoire, victoire, victoire, joie de vivre, faut garder, joie de vivre, partager.

JALEN WILLIAMS FOR THE WIN !!!!pic.twitter.com/iKpJWWA1yV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 30, 2023



Jalen Williams conclut un match en 27/8/6 qui le place encore un peu plus haut dans le ranking des rookies de la classe 2023 (deuxième derrière Paolo Banchero ?), le Thunder souffle un énorme coup (restaient sur trois défaites en quatre matchs) grâce à cette victoire acquise sans Shai Gilgeous-Alexander, et respirent notamment du fait de la défaite des Mavericks face aux Sixers. Un Thunder qui se retrouve ce matin “confortablement” installé à la dixième place de l’Ouest à quelques hectomètres de la fin de la régulière, et si tout reste à jouer évidemment… ce genre de victoire peut très vite se transformer en tournant.

Les Pistons ont bien failli foutre le merdier mais ont finalement laissé le bénéfice de la victoire à une équipe qui en avait vraiment besoin. Logique respectée, et attention Cory Joseph, on t’a à l’oeil.