Des chiffres, des chiffres, toujours des chiffres. Les fins de saisons régulières en roue libre nous offrent chaque année quelques incroyables démos individuelles et cette nuit c’est Jrue Holiday qui s’est fait un petit plaisir dans l’Indiana. Un plaisir à la hauteur de la qualité de sa saison.

51 je t’aime, j’en boirais des tonneaux.

51 points, 8 rebonds, 8 passes. 20/30 au tir, c’est pas une feuille de stats ça c’est une note de brevet des collèges. Ah oui, Jrue Holiday a donc lâché sa dinguerie en… 32 minutes, un total de temps qui te permets, toi humain normal, d’aller chercher ton courrier, de passer un coup aux chiottes et de prendre une douche en écoutant un son old-school sur YouTube. Jrue Holiday, lui, a préféré dans ce laps de temps exterminer les Pacers, qui se sont bien laissés faire, et mettre ainsi une belle cerise sur le gâteau de sa merveilleuse saison de All-Star (18,9 points, 5 rebonds et 7,3 passes).

51 points, 8 rebonds et 8 passes pour Jrue Holiday ce soir. Record en carrière, et une nouvelle perf d’exception sur une saison dont on ne parle pas assez. All Star, deuxième meilleur joueur de la meilleure équipe de NBA, monstre défensif et soldat offensif solide. Merveilleux. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 30, 2023

Énorme perf de Jrue donc, énorme perf de Brook Lopez une fois de plus, et énorme perf de… Giannis Antetokounmpo, sans blague, encore auteur d’un triple-double de goret avec 38 points, 17 rebonds et 12 passes à 14/18 au tir, en 32 minutes et avec un petit poster bien sale sur Jalen Smith histoire de lier l’utile à l’agréable. Un duo de chic et de choc qu’on a hâte de retrouver en Playoffs car la plaisanterie du mois de mars a assez duré, même si la jeunesse des Pacers a joué le jeu cette nuit, notamment Aron Nesmith et Bennedict Mathurin.

Only 3 pairs of teammates in NBA history have combined for 85+ PTS, 25+ REB, and 20+ AST in a game: Elgin Baylor & Wilt Chamberlain (1969)

Wilt Chamberlain & Guy Rodgers (1962)

Jrue Holiday & Giannis Antetokounmpo (2023) pic.twitter.com/snS21utKOq — NBA History (@NBAHistory) March 30, 2023



Une promenade de santé même si l’écart ne fut jamais vraiment fou, espèce d’arrangement à l’amiable entre une équipe qui a besoin de gagner pour monter en puissance et une autre qui préfère perdre tant qu’elle a passé un bon moment. Allez, encore 10 jours à supporter ça et on passe aux choses sérieuses, et on se souviendra en tout cas que le 29 mars 2023, Jrue Holiday a rendu hommage au Pastaga avec son record en carrière.