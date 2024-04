Touché au mollet, Giannis Antetokounmpo sera-t-il prêt pour les Playoffs ? C’est la question que tout le monde se pose à Milwaukee et ailleurs. La dernière update vient tout juste de tomber : le Freak a de bonnes chances de commencer la série face aux Pacers… à l’infirmerie.

Milwaukee et Indiana s’affronteront dimanche pour le Game 1 de leur série du premier tour. Dimanche, c’est dans six jours. Et six jours, c’est probablement pas assez pour permettre à Giannis de se remettre de sa blessure au mollet.

C’est en tout cas ce qu’indique Shams Charania de The Athletic.

Update on an All-NBA star ahead of playoffs:

Bucks' Giannis Antetokounmpo (calf) is rehabbing daily but there's some real doubt for his status to begin series vs. Pacers on Sunday, sources say. Although Giannis has rare recovery ability, he's very much up in the air for Game 1.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 15, 2024

De “vrais doutes” concernant son statut pour le Game 1, “très incertain” pour jouer. Autant dire que les Bucks feraient mieux de se préparer à évoluer sans leur leader le week-end prochain.

Pour rappel, Giannis s’est blessé au mollet tout seul le 9 avril dernier contre Boston. Si les premiers résultats ont été rassurants étant donné qu’ils ont exclu toute blessure significative (notamment au niveau du tendon d’Achille), ça ne veut pas dire qu’il faut prendre ce pépin physique à la légère. Il y a cinq ans, Kevin Durant était revenu d’une blessure au mollet avant de se déchirer le tendon d’Achille en Finales NBA. Un scénario cauchemar auquel on ne veut même pas penser à Milwaukee.

A look at Giannis’s non-contact injury pic.twitter.com/cFxqZRjwUV

— Chris Mannix (@SIChrisMannix) April 10, 2024

Faisant partie des plus grands compétiteurs NBA, et prouvant par le passé sa capacité à revenir de blessure plus rapidement que prévu (remember les Finales NBA 2021), Giannis va tout faire dans sa rééducation pour être prêt dès le début des Playoffs. Et on ne peut donc pas totalement exclure une participation au Game 1.

Mais à l’heure de ces lignes, ça semble mal embarqué, car le Freak part de loin.

__________

Source texte : The Athletic