Victor Wembanyama a cumulé 1,3 milliard de vues sur les réseaux sociaux de la NBA cette saison !

Troisième joueur de NBA le plus regardé sur les réseaux sociaux, derrière LeBron James et Stephen Curry. Tout simplement une statistique à la hauteur du talent de Victor Wembanyama. 1,3 milliards de vues sur l’ensemble des médias en ligne de la NBA, ainsi que la deuxième action la plus regardée de la saison au compteur. Et ce n’est qu’un rookie.

Adam Silver et son équipe se frottent les mains. Au bout d’une seule saison, Victor Wembanyama est déjà l’un des visages que les fans de basketball et de sport veulent le plus voir en action. Derrière les incontournables LeBron James et Stephen Curry, qui culminent respectivement à 1,9 et 1,7 milliards de vues sur les réseaux sociaux de la NBA, c’est déjà le rookie français qui complète le podium.

The top 10 most-viewed players on @NBA social this season ⬇️ https://t.co/qxgUjKm6E4 pic.twitter.com/ARqnOr6qdb

— NBA Communications (@NBAPR) April 15, 2024

Une hype absolument monstrueuse qui ne devrait pas faiblir la saison prochaine, puisque les résultats des Spurs devraient s’améliorer et le niveau de jeu de Wemby avec. Cette saison, il rafle également la deuxième action la plus vue de l’année, avec son dunk très aérien contre les Celtics. Un moment qui illustre tout l’attrait du grand public pour ce phénomène qui tutoie l’inédit sur presque chaque action. Le prochain visage de la Ligue, c’est très certainement lui, et ce sont les chiffres qui le disent.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NBA (@nba)

Luka Doncic complète le quatuor de tête, qui culmine au delà d’1 milliards de vues. À noter qu’un joueur comme Nikola Jokic, favori pour le titre de MVP cette saison, ne compte “que” 618 millions de vues. Confirmation que les fans sont – en globalité – d’abord portés vers le spectaculaire et l’exploit individuel que sur un basketball plus profond.