Cette nuit face au Jazz, Victor Wembanyama est devenu le premier rookie depuis Shaquille O’Neal en 1993-94 à combiner 300 contres et interceptions en une seule saison.

221 contres et 79 interceptions, ce qui donne 300 “stocks” tout rond !

300 et encore plus à venir donc, puisqu’il reste encore neuf matchs à jouer pour les Spurs, autant de rencontres qui pourraient même permettre à Wemby de dépasser le chiffre du Shaq. En effet, le Frenchy tourne à 1,3 interception et 3,4 contres de moyenne par match cette saison. S’il est fidèle à ses moyennes exactes, il culminera environ à 342-343 “stocks” (interceptions et contres cumulés), soit juste une petite poignée de moins que le dernier individu au monde à avoir réussi ça avant lui.

Victor Wembanyama (221 blocks, 79 steals) becomes the first Rookie to eclipse 300+ combined blocks & steals in a season since Shaquille O’Neal in 1992-93 with 346. pic.twitter.com/ELhjcpP0Hc

Grâce à ses cinq contres face à Utah, Wemby a donc atteint cette fameuse barre des 300. Du jamais vu depuis trente ans, littéralement. Voici une nouvelle aberration statistique de la part de Victor Wembanyama, et ce n’est que le début d’une longue liste. “Ouais mais il fait 3 mètres de long”, “Ouais mais t’as vu ses bras aussi ?” ou encore “Bah heureusement c’est un pivot” sont des phrases qui pourraient être prononcées par Gaston du PMU après 3 Suzes, mais rendons-nous seulement compte de la dinguerie.

Ces chiffres vertigineux devraient déjà lui permettre de faire partie d’une All-Defensive Team, au MINIMUM, et même d’être dans le classement du meilleur défenseur de l’année, qui ne serait pas forcément volé non plus. Dans tous les cas, sachez que votre média préféré sera là pour en parler, et pour forcer.