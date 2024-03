A l’occasion du match entre Grizzlies et Lakers hier soir, le joueur le plus âgé a affronté le joueur le plus jeune de la ligue. C’est GG Jackson qui est ressorti perdant du choc des générations, mais le coup de vieux est bien pour LeBron James.

LeBron James est né le 30 décembre 1984, GG Jackson, à peu près 20 ans plus tard, et GG l’un de ces joueurs qui grossissent les rangs de ceux à qui LeBron peut sortir : “je jouais déjà en NBA que t’étais pas encore né”. Parce que c’est vrai ! LeBron était déjà un joueur calibre All-NBA au moment où GG Jackson venait au monde.

Cette nuit, LeBron (39 ans) et GG Jackson (19 ans) se sont affrontés.

Le + vieux versus le + jeune en NBA.

Quand GG est né, le 17 décembre 2004 ?

LeBron avait déjà mis 2081 points en NBA. pic.twitter.com/BRhjk0VJOB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 28, 2024

Une stat qui nous paraît déjà vertigineuse de notre point de vue, alors imaginez pour LeBron ! Il faut dire qu’il va sur ses 40 balais, l’ancien. Le King a dû se sentir sacrément vieux, s’il a réalisé la différence d’âge qui existait avec son adversaire du soir. C’est peut-être pour ça qu’il s’est mis à attaquer sur le jeunot sans aucun scrupule et lui a sorti son turn-around fade-away depuis la ligne de fond.

OLDEST PLAYER VS. YOUNGEST PLAYER IN THE LEAGUE GOING AT IT 🍿

What a moment for LeBron and GG Jackson 👏 pic.twitter.com/P0Z6BEBj9w

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 28, 2024

La soirée a aussi dû être spéciale pour le jeune GG Jackson, car non seulement LeBron lui met 20 ans mais il a déjà confié en interview que c’était son idole lorsqu’il grandissait. Lorsqu’un journaliste lui demande s’il y a eu des interactions entre les deux après le match, Jackson a été on ne peut plus honnête :

“A part me mettre des fade-aways et nous bousiller ? Pas vraiment”

GG Jackson on his first game against LeBron. I fw the honesty 😂 pic.twitter.com/WEopY00jxb

— 🎭 (@MaskedInLA) March 28, 2024

Il se trouve que LeBron se souvenait très bien de GG Jackson et a eu quelques mots pour lui quand on l’a interrogé sur le minot des Grizzlies après la rencontre :

“Depuis qu’il joue, il s’est bien amélioré. J’ai eu l’opportunité de le voir jouer il y a deux ans à Peace Jam, il jouait pour l’équipe de Chris Paul et j’avais l’impression qu’il était l’un des meilleurs à Peace Jam cette année-là. Il n’a pas fait sa dernière année de lycée et est allé direct à South Carolina, c’est bien ça ? Il était prêt à aller en université, il a bien joué, un de ses coéquipiers là-bas est mon neveu, c’est pour ça que j’ai eu l’opportunité de beaucoup le voir jouer.”

LeBron James with some words of encouragement for Grizzlies’ intriguing young talent, GG Jackson II pic.twitter.com/h3gQuJStrX

— Dave McMenamin (@mcten) March 28, 2024

Les années passent, LeBron Jame est toujours là, ses adversaires se multiplient, toujours plus jeunes par rapport à lui. Bientôt on aura droit au match contre un joueur qui n’était pas né quand il a remporté son premier titre. Au point où on en est, il pourrait bien jouer le petit-fils de GG Jackson avant de prendre sa retraite.