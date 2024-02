En two-way contract depuis le début de saison, GG Jackson a convaincu ses dirigeants de lui offrir un contrat à plein temps en NBA. L’ailier a signé pour quatre années dont trois garanties sous le maillot des Memphis Grizzlies.

GG Jackson est né le 17 décembre 2004 et est le plus jeune joueur de la NBA cette saison. Après avoir été sélectionné en 45e choix de la dernière Draft par les Memphis Grizzlies, l’ailier s’est vu offert un two-way contract et a profité de cette opportunité pour devenir l’une des rares satisfactions de la saison dans le Tennessee. Des efforts récompensés, selon Adrian Wojnarowski, puisqu’il a signé en sortie de Trade Deadline un contrat de quatre ans, dont trois garantis, avec sa franchise.

Memphis Grizzlies F GG Jackson has agreed on a four-year contract — including three guaranteed seasons, sources tell ESPN. Jackson played one season at South Carolina before the Grizzlies drafted him 45th overall in June and signed him on a two-way contract. pic.twitter.com/zuocZ7AIIu

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 9, 2024

En 19 apparitions sous le maillot des Oursons, GG Jackson a délivré 8,9 points et 3,2 rebonds à 37,5% de réussite derrière la ligne à 3-points. Surtout, ces dernières semaines, il est de plus en plus utilisé et a réalisé des performances marquantes comme ses 23 points et 6 rebonds contre Golden State ou surtout ses 27 points et 9 rebonds contre Chicago hier soir.

En G League, GG Jackson (ça fait beaucoup de G), avait déjà prouvé être au-dessus de la concurrence en tournant à plus de 19 unités de moyenne lors de ses six rencontres dans la Ligue de développement.

Avec ses 2m06 et ses muscles affutés pour un joueur de son âge, GG Jackson a souvent l’avantage physique sur ses adversaires directs et sait s’en servir pour aller jusqu’au panier. Le rookie développe également son tir de loin afin de devenir une menace plus complète de ce côté du parquet. En défense, ses longs et gros bras lui sont utiles pour gêner ses opposants et avec seulement une faute de moyenne en plus de 18 minutes de temps de jeu, il fait preuve d’un manque de naïveté impressionnant au vu de son peu d’expérience.

Il sera intéressant de voir le rôle qui lui sera confié lorsque les Memphis Grizzlies redeviendront une équipe de basket-ball la saison prochaine, mais entre Vince Williams Jr et lui, Tyler Jenkins a peut-être trouvé des solutions à long terme sur ses ailes.

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN