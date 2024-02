Depuis 21 heures ce jeudi soir, la Trade Deadline 2024 est officiellement terminée, et comme d’habitude, cette période a forcément fait réagir aux quatre coins de la planète NBA. Florilège des plus beaux tweets.

# Nikola Vucevic célèbre la libération de son grand pote Evan Fournier, enfin parti de New York

Evan Fournier right now pic.twitter.com/xpBo7JlBd0

— Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) February 8, 2024

“Evan Fournier en ce moment.”

# D’ailleurs, on n’est pas dupes les gars…

Thank you, Evan. pic.twitter.com/HpwD3lBEjt

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 8, 2024

“Merci Evan.”

# Quand tu penses être transféré, mais non

pic.twitter.com/Rtv4PZAB4P

— Dennis Smith Jr. (@Dennis1SmithJr) February 8, 2024

# Robin Lopez est devenu une légende de Sacramento en à peine une heure

I enjoyed being teammates with Patrick Beverley for all of an hour and 45 minutes I’ll never forget those times#Indelible

— Robin Lopez (@rolopez42) February 8, 2024

“J’ai adoré être le coéquipier de Patrick Beverley pendant une heure et 45 minutes. Je n’oublierai jamais ces moments.”

I just hope it’s enough to get my number in the rafters I hope I left a legacy there https://t.co/YDfKOuiPUE

— Robin Lopez (@rolopez42) February 8, 2024

“Merci pour tous ces souvenirs à Sacramento ! Tu es une légende des Kings ! Kings un jour Kings toujours.”

“J’espère que ce sera suffisant pour avoir mon maillot retiré. J’espère avoir laissé une belle légende ici.”

# Yuta Watanabe a posté ce message juste après avoir été transféré par les Suns

これだから人生って楽しい😂😂

— Yuta Watanabe 渡邊 雄太 (@wacchi1013) February 8, 2024

“C’est pour ça que la vie est si amusante.”

# Joel Embiid a vu les concurrents se renforcer, veut-il faire passer un message à sa direction ?

Lots of people got better!!! That’s fun for competition…

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) February 8, 2024

“Beaucoup d’équipes se sont améliorées, c’est bon pour la compétition.”

# Tu ne croyais pas si bien dire Patoche

The wildest day of basketball 🏀 @PatBevPod

— Patrick Beverley (@patbev21) February 8, 2024