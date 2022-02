La NBA Trade Deadline 2022 vue par Twitter : en maths ? Blockbuster trade des Sixers = blockbuster réaction de Joel Embiid

Comme tous les ans, la NBA Trade Deadline est rythmée par Shams et le Woj entre autres. Cette période apporte des transferts parfois détonnants, parfois logiques, ou parfois bien farfelus. Et quand c’est comme ça, le mieux à faire est de laisser la parole aux joueurs, qui se munissent bien souvent de leur compte Twitter pour balancer des emojis ou des GIFs, focus sur les meilleures réactions de cette édition 2022.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

Sacramento, I love y’all! Can’t put all my feelings into words yet, but know I’m forever grateful and appreciative of each and every one of you.

— Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) February 9, 2022