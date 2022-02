NBA Trade Deadline 2022 : la liste de tous les transferts avant la date limite, mise à jour en temps réel

Comme chaque année, la NBA Trade Deadline est un élément majeur du calendrier. Et 2022 ne fait pas exception à la règle, bien au contraire. Plusieurs mouvements ont déjà été réalisés – pas des moindres qui plus est – et ça devrait encore beaucoup bouger d’ici au jeudi 10 février à 21h. Alors rien de mieux qu’un papier récapitulatif mis à jour en temps réel pour ne pas perdre le fil.

Lundi 3 janvier 2022

Direction Cavaliers : Rajon Rondo

Rajon Rondo Direction Knicks : Denzel Valentine, droits draft sur Wang Zhelin et Brad Newley, cash

Denzel Valentine, droits draft sur Wang Zhelin et Brad Newley, cash Direction Lakers : droits draft sur Louis Labeyrie

Mardi 4 janvier 2022

Direction Thunder : Miye Oni, un deuxième tour de draft

Miye Oni, un deuxième tour de draft Direction Jazz : cash

Jeudi 13 janvier 2022

Direction Knicks : Cam Reddish, Solomon Hill, un deuxième tour de Draft 2025

Cam Reddish, Solomon Hill, un deuxième tour de Draft 2025 Direction Hawks : Kevin Knox, un premier tour de draft

Mercredi 19 janvier 2022

Direction Nuggets : Bryn Forbes

Bryn Forbes Direction Celtics : Bol Bol, P.J. Dozier

Bol Bol, P.J. Dozier Direction Spurs : Juan Hernangomez, un deuxième tour de draft, cash

Vendredi 4 février 2022

Direction Clippers : Norman Powell, Robert Covington

Norman Powell, Robert Covington Direction Blazers : Eric Bledsoe, Justise Winslow, Keon Johnson, un deuxième tour de Draft 2025

Dimanche 6 février 2022

Direction Cavaliers : Caris LeVert, un deuxième tour de Draft 2022

Caris LeVert, un deuxième tour de Draft 2022 Direction Pacers : Ricky Rubio, un premier tour de Draft 2022, deux picks de deuxième tour de Draft 2022

Mardi 8 février 2022

Direction Pelicans : C.J. McCollum, Larry Nance Jr., Tony Snell

C.J. McCollum, Larry Nance Jr., Tony Snell Direction Blazers : Josh Hart, Nickeil Alexander-Walker, Tomas Satoransky, Didi Louzada, un premier tour de Draft 2022, deux picks de second tour

Source texte : NBA