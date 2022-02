Transfert NBA : Montrezl Harrell à Charlotte contre Ish Smith et Vernon Carey Jr., 13ème déménagement en carrière pour Ish Ish

Boum-badaboum-biboum, Montrezl Harrell loupe la dernière marche du jet et atterrit sur le tarmac de Charlotte. Cette maladresse tombe à point nommé pour les Hornets qui manquaient cruellement d’une présence intérieure. Le revers de la médaille, c’est que les Hornets manquaient également d’une présence défensive. On débrief ce fit à moitié satisfaisant.

La frelonnade demandait un intérieur, la frelonnade a eu Montrezl Harrell. C’est cool sans trop l’être. Un peu comme si tu demandais un ailier-fort et qu’on t’envoyait Tobias Harris. Dans la peinture de Charlotte, Montrezl Harrell va pouvoir faire le taf offensif d’un poste 5 sans forcément compenser de l’autre côté du parquet. Les Hornets sont effectivement la 24ème défense de NBA et – bien que le small ball justifie certaines largesses – semblaient viser un profil plus en hauteur. Certaines rumeurs parlaient des 211 centimètres de Myles Turner, Mitch Kupchak – General Manager de Charlotte – accepte finalement un coup de ciseaux et embrigade Montrezl. Une force de la nature de 2m01, pas avare en gouttes de sueur, dont le seul projet est de distribuer des coudes dans les bouches et de poser double-double sur double-double. Il est plutôt compatible avec le small ball développé par James Borrego et saura profiter des fulgurances de la jeunesse : une interception de LaMelo Ball, phase de transition, puis Montrezl Harrell est envoyé sur orbite et arrache tout. On donne très exactement un match aux Hornets pour que cela arrive. Une seule chose est sûre, la passe n’arrivera pas des mains d’Ish Smith.

Charlotte is acquiring Washington center Montrezl Harrell for Vernon Carey and Ish Smith, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022

Eh oui, ce sont Vernon Carey et Ish Smith qui tapent le chemin inverse direction la capitale. C’est un peu fou de voir le dernier nommé déménager pour la 13ème fois de sa carrière. De surcroît pour retourner à Washington moins d’un an après en être parti. Son statut sera celui qu’on lui connaît, à savoir un feu follet en sortie de banc qui vit pour mettre du rythme et courir dans tous les sens. Sa dernière année de contrat 2022-23 n’est pas garantie, ce qui offre aux Wizards la possibilité de le jauger sur cette fin d’exercice, avant pourquoi pas, d’envisager une prolongation. Pour ce qui est de Vernon Carey, l’intérieur de 20 ans a le même blaze que l’oncle d’Harry Potter. C’est à peu près la seule chose que l’on a ouï-dire à son propos, depuis qu’il a été sélectionné en 32ème choix de la Draft 2020. Il est pour l’instant difficile de donner un vainqueur de ce trade tant il peut déboucher sur tout et son contraire. À noter que le contrat de Montrezl Harrell expire cet été, les Hornets ne prennent donc pas beaucoup de risques à se tester à ses côtés.

I support the Hornets’ plan to do everything they can to end all their games with a score like 155-152. https://t.co/SI8ieG4CXs — Zach Kram (@zachkram) February 10, 2022



On to the next one ! C’est aussi ça la trade deadline, des transferts que l’on ne pourra analyser que lorsque les joueurs auront enfilé leur nouveau maillot. L’idée d’un Montrez Harrell sous la couleur turquoise nous plaît, à lui de poser ses valises pour plus de 3 mois.