Transfert NBA : Bol Bol et P.J. Dozier quittent Boston pour Orlando, Brad Stevens privilégie l’optimisation fiscale

Les Celtics mettent Bol Bol dans un panier Dozier – ou P.J. Dozier dans un Bol c’est comme vous voulez – et le tout part direction le Magic. On ne s’y attendait pas et ça annonce probablement que quelque chose se trame du côté de Boston.

Brad Stevens vit sa première trade deadline en tant que General Manager des Celtics et on a hâte de voir ce qu’il nous prépare. Ce premier trade ne nous donne pas grand-chose à nous mettre sous la dent car il est avant tout un moyen pour les Celtics de ne plus avoir de comptes à rendre au fisc de la NBA. Tout fraîchement récupérés du Colorado contre Juan Hernangómez, Bol Bol et P.J. Dozier n’auront pas joué un match avec les verts qu’ils sont déjà envoyés en Floride. P.J. Dozier s’est fait les ligaments croisés en début de saison et Bol Bol est actuellement blessé au pied. Double peine pour les deux joueurs qui, en plus d’être blessés, ne cessent pas de changer d’infirmerie en ce moment. Avec ce transfert, Boston libère 4 millions de salaire, ce qui lui permet de faire de précieuses économies en descendant en-dessous de la luxury tax. Du côté d’Orlando, on récupère du cash et deux joueurs relativement jeunes (22 ans pour Bol Bol et 25 pour PJ Dozier) qui ont montré de belles choses aux Nuggets quand ils étaient à 100%. Il faudra notamment voir ce qu’on peut tirer du spot up shooter à l’envergure de 2m34 en le développant, mais le Magic n’a pris aucun risque puisque les deux joueurs ont des contrats expirants. Dans l’histoire il y a aussi eu un échange de second tour de draft entre les deux équipes : plaisir !

💣 TRANSFERT OFFICIEL !!💣 PJ Dozier, Bol Bol + du cash ➡️ ➡️ ➡️ MAGIC Un futur second tour de draft ➡️ ➡️ ➡️ CELTICS pic.twitter.com/JZNui8PZMg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2022

Pour finaliser ce trade, on a appris dans la foulée que le Magic se séparait d’E’Twaun Moore et de Michael Carter-Williams. Les deux joueurs font directement les frais des nouvelles recrues d’Orlando. Du côté des Celtics, tout laisse penser que cet échange n’est qu’un premier domino qui prépare la suite. Boston avait en effet la possibilité d’échapper à la luxury tax en gardant Bol Bol et P.J. Dozier. En dehors de l’aspect financier, cet accord entre les deux équipes a surtout libéré deux spots dans le roster de Boston. Ils ont désormais de la place pour signer deux joueurs en trade exception à hauteur de 2.1M et 1.9M. Cela leur laisse beaucoup plus de flexibilité dans un éventuel trade (Schröder ?) pour venir renforcer les Jay Brothers. Ils vont pouvoir explorer toutes les possibilités avec moins de limites financières et en étant moins dans l’urgence. Différentes temporalités sont en effet envisageables pour les Celtics. S’ils ne sont pas satisfaits de ce qu’ils peuvent obtenir à la trade deadline, ils auront la possibilité de se rattraper un peu plus tard sur le marché des buyouts grâce à leurs deux trade exceptions. Ce transfert promet donc du mouvement à venir dans le Massachussets et le deuxième domino est déjà tombé puisque Derrick White a été échangé contre Josh Richardson dans la foulée.

Petit move technique de la part de Brad Stevens. On avance doucement ses pièces sur l’échiquier avec l’idée de réaliser un plus gros coup et donner un nouveau souffle à l’équipe des lutins verts. Côté Magic, on a fait un move où il n’y a rien à perdre. En tout cas, on continue à donner du taff à tous les médecins de Floride.