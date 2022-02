Transfert NBA : James Harden débarque aux Sixers contre Ben Simmons, la bombe tant attendue est bien tombée !

On l’attendait, les rumeurs étaient de plus en plus chaudes, et c’est désormais officiel. Avec un peu moins de deux heures avant le buzzer de la NBA Trade Deadline, les Nets et les Sixers ont trouvé accord pour s’échanger James Harden et Ben Simmons. BOUM !

La bombe est tombée à 19h16 heure de Shams & Woj. James Harden va bien rejoindre Joel Embiid aux Sixers, seulement un an après être arrivé à Brooklyn. Quant à Ben Simmons, qui n’a pas joué la moindre minute avec Philadelphie depuis le Game 7 face aux Hawks lors des Playoffs 2021, il quitte enfin la ville de l’amour fraternel pour obtenir ce nouveau départ qu’il attendait tant. Si la base de ce deal ne surprendra évidemment personne, les autres éléments impliqués dans la transaction représentaient le grand mystère. On savait que les Nets voulaient plus que Simmons, mais on se demandait ce que Daryl Morey était prêt à lâcher pour retrouver son barbu préféré. Selon Shams Charania et Adrian Wojnarowski, Seth Curry, Andre Drummond et deux choix de premier tour de draft (2022 non protégé pouvant basculer en 2023, et 2027 protégé 1-8) vont également à Brooklyn en compagnie du Boomer. Cela permet aux Nets d’ajouter du sniper en l’absence de Joe Harris ainsi que du poids dans la raquette, tout comme du capital draft qui avait été sacrifié dans le deal de James Harden justement. Côté Sixers, Seth Curry a certes été lâché mais Daryl Morey a réussi à conserver Tyrese Maxey – annoncé comme intouchable dans les discussions – et aussi Matisse Thybulle. Dans les minutes qui précédaient cet énorme tremblement de terre, Thybulle semblait représenter le point de désaccord entre le boss des Nets Sean Marks et Daryl Morey, et finalement il va rester à Philadelphie. Dernier petit détail sans grande importance à vous partager concernant ce deal, Paul Millsap rejoint également Philly avec Harden.

James Harden sous le maillot des Sixers, c’est donc une réalité à présent et on sait déjà qu’il va prendre sa player option à 47 millions de dollars pour la saison prochaine. Daryl Morey a attendu, attendu, attendu, et encore attendu pour obtenir un joueur calibre All-Star en échange de Ben Simmons, il l’a obtenu en profitant des galères actuelles de Brooklyn. Les Nets restent sur neuf défaites consécutives, Kevin Durant est à l’infirmerie depuis plusieurs semaines, Kyrie Irving est un joueur à mi-temps… bref, autant de raisons – et il y en a d’autres – qui ont beaucoup frustré Ramesse au fur et à mesure que la saison avançait, lui qui s’imaginait plus prendre du bon temps au sein d’un monstre à trois têtes destiné à marcher sur la NBA. Comme quoi, les choses peuvent aller très très vite dans la Grande Ligue. Ayant conscience des envies d’ailleurs du Barbu ainsi que de son statut d’agent libre à la fin de la saison, Sean Marks a donc franchi le pas pour casser un Big Three qui n’a finalement joué que 16 matchs ensemble en un an. Bien évidemment, seul l’avenir nous dira qui a remporté ce trade. Les Nets n’ont pas changé d’objectif, ils visent toujours le titre et l’arrivée de Ben Simmons aux côtés de KD et Kyrie pourrait faire des dégâts. Les Sixers, eux, ont toujours indiqué qu’ils voulaient récupérer une star afin d’apporter un soutien digne de ce nom à Joel Embiid et jouer les premiers rôles. On se demandait juste si Daryl allait attendre l’été prochain, quitte à sacrifier une année du prime de Jojo pour obtenir la contrepartie recherchée. Désormais, on est fixés.

James Harden aux Sixers, c’est fait ! La saga Ben Simmons, elle est officiellement terminée ! Alors que les deux franchises sentaient de plus en plus la pression par rapport à leur situation respective, le deal tant attendu depuis quelques jours s’est bel et bien matérialisé. Et maintenant, on ne demande qu’une seule chose : une série de Playoffs entre Brooklyn et Philly !

Source texte : The Athletic / ESPN

Here is what Philly owes in draft picks: 2022: To BKN (or to 2023)

2023: Own (or to BKN)

2024: Own

2025: To OKC (if 7-30)

2026: To OKC (if 5-30)

2027: To OKC (if 5-30); TO BKN (if 9-30) if 2025 to OKC is conveyed

2028: To BKN (if 9-30) if 2026 first to OKC is conveyed https://t.co/8lC9WjHHmT — Bobby Marks (@BobbyMarks42) February 10, 2022