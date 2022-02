Transfert NBA : Goran Dragic envoyé aux Spurs, Thaddeus Young arrive aux Raptors !

Cette trade deadline s’annonce folle et ça part déjà à mille à l’heure avec un échange surprenant entre les Spurs et les Raptors ! San Antonio s’offre Goran Dragic et envoie Thaddeus Young et Drew Eubanks au Canada !

Celui-là, on l’avait vraiment pas vu venir ! On se doutait que les jours de Thaddeus Young et Goran Dragic dans leurs franchises respectives étaient comptés mais les voir échanger leurs places étaient un scénario pour le moins improbable. Shams Charania de The Athletic a sorti son téléphone avant 18h et a rendu ce deal entre vétérans officiel. Goran Dragic arrive donc au Texas avec un premier tour de draft protégé (protection 1-14 pour 2022, 1-13 pour 2023, sinon deux seconds tours). En échange, Toronto récupère Thaddeus Young, Drew Eubanks mais aussi le second tour 2022 des Pistons !

The Toronto Raptors are trading Goran Dragic to the San Antonio Spurs for Thad Young, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022

Sources: Full Spurs-Raptors deal: Raptors: Thad Young, Drew Eubanks, 2022 Pistons second-rounder Spurs: Goran Dragic, Toronto 2022 first-rounder (protected 1-14, protected 1-13 in 2023, turning into future seconds) — Shams Charania (@ShamsCharania) February 10, 2022

L’échange sec paraissait surprenant et l’apparition des picks rend le tout un poil plus crédible, même s’il reste quelques parts d’ombre au tableau. Totalement à l’écart du groupe, Goran Dragic n’apportait rien aux Raptors et la possibilité de récupérer un renfort pour la course aux Playoffs fait donc sens. On connaît Thaddeus Young : poste 3-4, expérimenté, pas ouf de loin mais capable d’apporter un peu de tout (scoring, rebond, création, défense) en sortie de banc. Un profil intéressant donc mais on se demande quand même comment Nick Nurse va l’utiliser. Avec OG Anunoby, Scottie Barnes et Pascal Siakam, on est déjà plutôt bien pourvu sur les ailes dans l’Ontario. Même constat pour Drew Eubanks qui va devoir se coltiner Chris Boucher, Precious Achiuwa et même Siakam pour gratter des minutes dans la raquette. Côté Spurs, on se satisfait surtout de l’arrivée… d’un pick de draft et d’une place supplémentaire dans le roster ! Faire un trade pour récupérer les 4 derniers mois de Goran Dragic n’avait aucun intérêt sans la précieuse bouboule attachée au cou du Slovène. Sans surprise, le meneur n’aura pas à chercher une maison à Fort Alamo et les insiders ont vite révélé que Dragic et les Spurs négocieraient rapidement un buyout, permettant ainsi à l’ancien joueur du Heat de rejoindre un contender pour la fin de saison. Forcément, le nom des Mavs vient tout de suite à l’esprit et Chris Haynes de Yahoo Sports en fait déjà le gros favori pour la signature du All-Star. Plutôt logique quand on sait que la franchise et le Slovène se font de l’œil depuis quelques temps. La possibilité de voir la paire Doncic-Dragic à nouveau réunie pourrait donc devenir réalité, même si d’autres contenders (Bulls, Clippers, Bucks) vont tenter de convaincre le natif de Ljubljana de quitter le Texas pour de bon. La course au vétéran bon marché est lancée !

La deadline est partie à mille à l’heure et on fait des affaires entre les Spurs et les Raptors. Goran Dragic en transit à San Antonio, Thaddeus Young (et Drew Eubanks) pour chercher les Playoffs dans l’Ontario. Let’s go !

